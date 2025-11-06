Pervis Estupiñán enfrentaría a un ecuatoriano en el Inter de Milán

Si esta temporada vimos al AC Milan fichando a un ecuatoriano con la contratación de Pervis Estupiñán, la siguiente temporada sería el Inter de Milán quienes apuesten por un crack de la Selección de Ecuador.

Tras su partidazo contra el FC Barcelona, Joel Ordóñez volvió a ser una de las prioridades del Inter para la siguiente temporada. Desde el año pasado el negriazul mostró interés en el central ‘tricolor’.

No es el único de los gigantes europeos que quieren fichar a Joel Ordóñez, la semana pasada en Inglaterra aseguraron que el Liverpool también lo tiene en planes. Ambos equipos están dispuestos a pagar los 30 millones de euros que pide el Club Brujas.

A inicios de la temporada europea, el Olympique de Marsella había llegado a un acuerdo con Ordóñez y pese a la presión del jugador finalmente el equipo belga no lo dejó salir. Finalmente lo renovaron hasta el 2029 con un nuevo salario y cláusula de salida.

Ordóñez pasaría a ganar 3 millones de euros si da el salto al San Siro, casi el triple de lo que percibe actualmente en el Brujas. El defensa, que seguro irá al Mundial 2026, lleva ya 4 trofeos en tres años.

¿Hasta cuándo es el contrato de Joel Ordóñez con Brujas?

Con la camiseta de Brujas, Joel Ordóñez podría quedarse jugando hasta 2029. El central ecuatoriano tiene uno de los mejores contratos de la plantilla, tras su renovación, pero evidentemente la oportunidad de dar un salto a la Premier League lo puede cambiar todo.

Joel Ordóñez – Selección Ecuador.

