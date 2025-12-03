Moisés Caicedo se ha llevado los aplausos de todo el mundo por su gran año en el Chelsea y en la Selección de Ecuador, sin embargo no todo es felicidad en el entorno del volante ecuatoriano.

Según BBC Sport, Moisés Caicedo le contó a su entorno familiar y de amigos que siente “cansancio por el calendario de juegos”. El futbolista ha sido titular siempre que ha podido y empieza a sentir el desgaste.

El sentir de Moisés Caicedo no es aislado, según FIFPro es el futbolista que más “carga de trabajo desigual tiene” en relación a los equipos de las grandes ligas de Europa.

Días atrás Caicedo incluso declaró públicamente que siente molestias en su rodilla desde hace varias semanas pero que su deseo de aportar al equipo puede más.

A Caicedo le llegará un descanso obligatorio de tres semanas luego de salir expulasdo el fin de semana en la Premier League, lo que lo tendrá por tres encuentros fuera.

Los equipos interesados en Moisés Caicedo

De momento, en Moisés Caicedo, hay dos equipos muy interesados como lo son Paris Saint Germain y Real Madrid. El cambio de agente del volante ecuatoriano también podría traer una postura diferente para estos dos clubes que están atentos al tricolor.

Publicidad

Publicidad

ver también Los millones que el Arsenal les pagará a Edwin Quintero y Holger Quintero

Moisés Caicedo – Selección de Ecuador

En resumen

Moisés Caicedo siente “cansancio por el calendario de juegos”, según reportó BBC Sport.

El volante ecuatoriano es el futbolista con más “carga de trabajo desigual” en las grandes ligas, según FIFPro.

Caicedo tendrá un descanso obligatorio de tres semanas tras ser expulsado en la Premier League.

¿Dónde ver la Premier League?

La Premier League y los partidos de Moisés Caicedo y Piero Hincapié los puedes ver por Disney+.