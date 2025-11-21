Uno de los jugadores que llegó a la LigaPro de Ecuador y rápidamente se adaptó fue el volante argentino Agostino Spina. El mediocampista titular de Aucas conversó con BOLAVIP sobre su presente en el país, su futuro profesional y también opinó sobre Sebastián Beccacece.

Entrevistador: ¿Cómo ha sido tu adaptación al fútbol ecuatoriano, tu llegada al país ya que es apenas tu segunda experiencia en el exterior y el fútbol ecuatoriano tiene sus cosas como cambios de DTs, etc.?

Agostino Spina: Llevo 5 meses en el club y parecen años, ha pasado de todo en cuanto resultados, en cuanto técnicos. Eso te adapta al medio, al país y al fútbol ecuatoriano, de entrada me he sentido cómodo. Con el apoyo de mi familia acá se me hizo fácil, la verdad que he tenido una adaptación bien al fútbol ecuatoriano y a todo en general.

Entrevistador: ¿Cómo has sentido la altura, tomando en cuenta que a los futbolista les toca adaptarse y en Ecuador es un tema recurrente en lo deportivo?

Agostino Spina: No creo que la altura me haya afectado tanto, pero es un condicionante hasta que te adaptas pero luego uno convive con eso y empieza a ser un factor a favor cuando juegan equipos de la Costa que les cuesta.

Entrevistador: ¿Prefieres el llano o ya ahora adaptado en Quito prefieres jugar en la altura?

Agostino Spina: Yo prefiero el llano, la altura es una ventaja pero es más beneficioso para el espectáculo jugar en el llano porque al no tener ahogo mantienes intensidad alta pero con la altura se parten bastante.

Agostin Spina, campeón con Unión Magdalena de Colombia.

Entrevistador: Sobre tu situación contractual ¿seguirás en Aucas, tienen ellos la prioridad?

Agostino Spina: Estoy a préstamo desde Huracán, tengo una opción de compra de 300 mil dólares por el 50% del pase, tienen hasta junio para hacerla efectiva. Son los únicos que pueden hacerla valer.

Entrevistador: Hablaste de que compartiste con Hernán Galíndez en Huracán ¿consultaste con él antes de venir a Ecuador?

Agostino Spina: Con Hernán hablé bastante, la realidad es que mi fichaje se dio por él. Danny Walker lo llamó, le preguntó por un 5 y Hernán me recomendó, gusté y bueno inició la conversación y nos pusimos de acuerdo entre Huracán, Aucas y yo.

Entrevistador: Están peleando el segundo hexagonal, ¿cómo viven esa posible clasificación a Copa Sudamericana?

Agostino Spina: Ahora estamos aspirando a la Copa Sudamericana, nos queda pelear eso en el segundo hexagonal, peleamos palmo a palmo ese cupo y esperamos que estemos a la altura de la historia de Aucas, que merece estar allá arriba.

Entrevistador: ¿Has sentido la presión con la hinchada de Aucas, una de las más exigentes del país?

Agostino Spina: Desde el primer minuto me han apoyado bastante, tuvimos un encuentro positivo en el Quicentro dónde nos vinieron a saludar y mostrar apoyo. Luego del 8-0 con Delfín vino bien, fue una alegría y cuando las cosas mejoran la relación con los hinchas, vinimos de un empate 2-2 tras estar 2-0 y dijimos que eso no podía pasar.

Entrevistador: Tus impresiones sobre la LigaPro y los rivales que has enfrentado en estos cinco meses.

Agostino Spina: El torneo es irregular, pelean todos contra todos, hay clubes de menor presupuesto que también te hacen pelea. El fútbol ecuatoriano es bastante competitivo.

Entrevistador: El siguiente partido es contra Emelec, partido clave para el hexagonal a Sudamericana.

Agostino Spina: Para nosotros es una final el partido contra Emelec. Estamos todos pegados, no es un cliché, esperamos arrancar con pie derecho y sabemos que la hinchada de Emelec se va a hacer sentir. Hubo partidos que hizo que se nos escape el primer hexagonal.

Entrevistador: ¿Cómo ves a la Selección de Ecuador de Sebastián Beccacece, y al fútbol ecuatoriano que ha crecido bastante?

Agostino Spina: No soy quien para opinar de la selección pero si te digo que el fútbol ecuatoriano ha crecido bastante, por eso elegí venir por sobre otras opciones. Estuvieron en semifinales de Libertadores y Sudamericana, tienen jugadores en equipos europeos como Moi, Pacho, Hincapié,

Entrevistador: ¿Y finalmente, sobre tu futuro, qué harías si te llama uno de los grandes que ya mencionaste?

Y sobre los clubes yo no le cierro la puerta a ninguno, siempre uno quiere dar salto a los grandes, pero bueno hoy concentrado en Aucas.

