Michael Carcelén es uno de los mejores volantes del fútbol ecuatoriano, pero también uno de los más polémicos del campeonato. Ahora el jugador quedó expuesto, después de que se filtrara una de sus declaraciones en el partido de Aucas contra Mushuc Runa.

En medio de la transmisión oficial de Zapping, se escucha a Michael Carcelén animar a sus compañeros con un curioso discurso. El jugador les recordó a sus compañeros que ellos están ahí jugando por plata: “A la final nosotros trabajamos es por plata. Premio doble va a tocar. Si queremos el premio, vamos a sacar la p… aquí. Son 90 minuticos, vamos a dejarlo todo en la cancha“, dice el jugador.

Estas declaraciones estuvieron en el ojo de la polémica y ahora su mismo entrenador, Gabriel Pereyra, reconoció que estas palabras fueron desubicadas: “Hablé con Michael Carcelén sobre la arenga y le mencioné que fue un comentario desubicado. El hincha merece respeto, y Carcelén lo demuestra partido a partido. Ha tenido muchas ofertas, pero decidió quedarse en Aucas”, agregó el DT en diálogo con Machdeportes.

Desde Aucas no se ha pensado en ninguna sanción para el jugador o algún tipo de castigo. Es más, para el siguiente partido contra Emelec, se espera que el volante termine siendo titular y capitán del ‘Papá‘ en un partido clave por el hexagonal final.

No es la primera vez que Michael Carcelén queda envuelto en alguna polémica, aunque en los últimos años el jugador ha estado más alejado de estas, ahora ya también le pasa factura lo que dice dentro de la cancha. Su nivel en este 2025 ha sido muy elevado.

Los equipos que buscaron a Michael Carcelén en esta temporada

En todo lo que va de temporada, Michael Carcelén ha interesado a equipos como Liga de Quito y Barcelona SC. Sin embargo, en esta temporada el jugador eligió quedarse en el Sur de Quito. No es seguro que en 2026 se mantenga en el ‘Ídolo del pueblo’.