Liga de Quito se quedó lejos en este año de pelear la LigaPro, tras una campaña bastante irregular donde terminó apostando más por lo que pase en Copa Libertadores. El equipo ecuatoriano ahora ya piensa en la temporada 2026 y buscaría a dos jugadores de Aucas.

De acuerdo a la revelación de Mr.OFFSIDER, Liga de Quito estaría muy interesada en contratar a jugadores como Ángelo Mina y Jonnathan Mina de Aucas. Ambos jugadores ecuatorianos han destacado en esta campaña de la LigaPro y serían alternativas para Nunes.

Aunque la prioridad es mantener la plantilla que hizo una gran temporada a nivel internacional en 2025, LDU seguiría tanteando posibilidades de mercado en los hermanos Mina que juegan en Aucas. Ambos jugadores han tenido una temporada bastante regular en el campeonato.

Por otro lado, Liga de Quito también se estaría moviendo en buscar diferentes fichajes de jugadores en el extranjero. Sin embargo, esto no se concretará hasta terminar la temporada. Ya que, Liga necesita definir el futuro de algunos jugadores foráneos para traer otros.

Jonnathan Mina ha destacado en Aucas en esta temporada. (Foto: Imago)

Liga de Quito venía de dos años muy exitosos a nivel local, ya que logró ser campeón del fútbol ecuatoriano en ambas oportunidades y alcanzó su tercer bicampeonato. No obstante, los hinchas sienten que perdieron una oportunidad de oro de un tricampeonato histórico por falta de alternativas en la plantilla.

Los números de Jonnathan Mina en esta temporada

En lo que va de temporada, Jonnathan Mina ha jugado con Liga de Quito un total de 36 partidos entre todas las competencias. El lateral izquierdo ha marcado 1 gol y ha dado 12 asistencias. Sumó en cancha más de 3.000 minutos, siendo muy regular.

Las estadísticas de Ángelo Mina en esta temporada

Ángelo Mina también ha destacado como pivote en esta temporada. El jugador ecuatoriano ha jugado un total de 35 partidos, marcando 2 goles y dando 1 asistencia. Lleva en cancha más de 2.400 minutos y tiene contrato hasta finales de 2026.

