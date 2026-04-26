VIDEO | Benedetto anotó GOLAZO de Barcelona vs. Orense

Barcelona SC cerró la jornada del domingo visitando a Orense de Machala en un partido clave para no desprendersde la parte alta de la tabla. El partido arrancó con un golazo de Darío Benedetto.

Tras jugada colectiva, Jandry Gómez habilitó a Jhonny Quiñónez, quién como extremo ingresó hasta el área para sacar un pase al medio. El balón lo encontró a Darío Benedetto, quién sacó un bombazo inatajable para Rolando Silva.

Con este gol Barcelona se fue al descanso en Machala, sumado a que el ex Boca Juniors llegó a los 5 goles en este primer semestre. Darío Benedetto es de los goleadores del club amarillo en torneo local.

GOLEADOR Y FIGURA 🫡



Benedetto apareció solo en el área y remató fuerte al medio para el 0-1 de @BarcelonaSC tras una gran jugada colectiva.#LigaEcuabet conectada x #Xtrim 🤳 pic.twitter.com/ySAnUa594h — Zapping Ecuador (@zapping_ecu) April 26, 2026

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto, Luis Cano y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.