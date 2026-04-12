VIDEO | Moisés Caicedo comete blooper vs. Manchester City y complica a Piero Hincapié

Luego de la derrota del Arsenal, la máxima atención de la Premier League estaba puesta en el partido entre Chelsea y Manchester City. Los gunners esperaban un tropiezo de los ‘citizens’ pero todo terminó mal e incluso hubo blooper de Moisés Caicedo.

El volante ecuatoriano recibió el balón de su arquero pero ante la doble presión del City, el jugador perdió la pelota y el belga Jéremy Doku puso el 0-3 que sentenciaba la goleada en Stamford Bridge.

Los otros dos goles llegaron en un lapso de seis minutos en el segundo tiempo por medio de O’Reilly y Marc Guehi. Con esto, el Arsenal de Piero Hincapié empieza a ver con nerviosismo la Premier League.

Los ‘gunners’ siguen líderes con 6 puntos de ventaja sobre el Manchester City, sin embargo los de Guardiola tienen un partido menos y también queda un enfrentamiento directo entre ambos.

Es decir, si el Arsenal vuelve a perder y el Manchester City gana el cruce directo, perderán la punta del torneo. Los de Mikel Arteta tuvieron, como hace dos años, una ventaja considerable de puntos.

Por su parte, el Chelsea cayó al sexto lugar de la tabla de posiciones y queda fuera de puestos de clasificación a la Champions League. Jugadores como Enzo Fernández y Moisés Caicedo tienen condicionado su futuro según esta variante.

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¡ERROR GRAVÍSIMO EN LA SALIDA Y GOL DEL CITY! Le doblaron la marca a Caicedo, los de Guardiola recuperaron la pelota y Jeremy Doku coronó lo que ya es goleada sobre el Chelsea.



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En resumen