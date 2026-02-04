Pervis Estupiñán sigue sin pasarla bien con AC Milan y el lateral ecuatoriano no deja de hacer enojar a su DT. El jugador entró a jugar contra Bolonia en los minutos finales y se mandó una jugada que hizo explotar al entrenador, Massimiliano Allegri.

Allegri ya viene mostrando su enojo con Pervis Estupiñán desde hace varias semanas y ahora el ecuatoriano se mandó un pase de taco y el DT reaccionó de la peor manera. Levantó su brazo en enojo con Pervis y luego se fue diciendo: “No somos de esos equipos que juegan con el tacón“.

Este enojo del entrenador se hizo viral en redes sociales, y es que el contexto de Pervis Estupiñán no es el mejor. El futbolista ecuatoriano viene siendo criticado por no rendir como lo venía haciendo en el Brighton. Ahora es suplente fijo y solo juega cuando quedan pocos minutos o se da descanso a Bartesaghi, dueño del puesto.

Ahora el lateral ecuatoriano podría ser titular en las siguientes semanas por una molestia que sufrió Bartesaghi. Este bajo nivel y gran irregularidad incluso podría costarle al defensor en la Selección de Ecuador, donde podría ser suplente en los siguientes amistosos.

El bajo nivel de Pervis Estupiñán es tal, que incluso el lateral sonó para reforzar a otro club durante el mercado de invierno. El jugador firmó un contrato por 4 años, pero el camino podría terminar rápido si esta lamentable dinámica se mantiene.

Los números de Pervis Estupiñán en esta temporada

En lo que va de temporada, Pervis Estupiñán ha jugado con AC Milan un total de 15 partidos entre todas las competencias. El lateral solo ha dado 1 asistencia. El futbolista lleva en cancha cerca de 948′ minutos. Números muy bajos a los que estaba mostrando cuando estaba en la Premier League.

En síntesis:

Pervis Estupiñán jugó 15 partidos y sumó 948 minutos esta temporada con AC Milan .

jugó y sumó esta temporada con . El DT Massimiliano Allegri criticó al ecuatoriano por realizar un pase de taco ante Bolonia.

criticó al ecuatoriano por realizar un ante Bolonia. El lateral tiene un contrato de 4 años y solo registra 1 asistencia actualmente.

