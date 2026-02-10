VIDEO | El viral gesto de Moisés Caicedo después de que Cole Palmer fallara un gol debajo del arco

Es tendencia:
La viral reacción de Moisés Caicedo al increíble fallo de Cole Palmer en el gol que le daba la victoria a Chelsea.

Por Jose Cedeño Mendoza

La viral reacción de Moisés Caicedo al increíble fallo de Palmer

Chelsea dejó escapar una increíble victoria ante Leeds en la Premier League. El equipo de Londres dejó ir una ventaja de 2 a 0, para que al final del encuentro, Moisés Caicedo termine asistiendo a Palmer y este con el arco vacío falle el remate y mande la pelota a las nubes.

En la última jugada, Moisés Caicedo se filtró en el área de Leeds y mandó un pase al área para poner el tanto de la victoria. Más fácil era imposible para Palmer, pero el inglés mandó el remate a las nubes y todos los aficionados y el ecuatoriano quedaron sorprendidos.

Después de ver el fallo de Palmer, Moisés Caicedo se quedó con un rostro de no creer el error de su compañero. Asimismo, el tricolor terminó abriendo los brazos con ese típico gesto de: “Qué más quieres”. Al final, Chelsea no pudo ganar y se complica en la tabla.

No está siendo la mejor temporada de Cole Palmer, donde las lesiones y los grandes fallos han sido los más constantes que sus grandes actuaciones. Además, aún se muestra que el futbolista no aparece en las grandes citas del club en diferentes partidos.

Tweet placeholder

Con esta derrota, Chelsea se queda en 44 puntos en la cuarta posición, pero todo se podría apretar si Liverpool consigue una victoria en la siguiente fecha al igual que Brentford, puesto que, en caso de sumar 3 puntos, quedarían a solo 2 unidades del club.

La tabla de posiciones de la Premier League

Chelsea ahora está en puestos de Champions League, pero de seguir su mala racha se podría complicar esta clasificación por Liga. La pelea por el título ya está totalmente descartada:

