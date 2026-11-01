(VIDEO) La insólita acción de Enner Valencia en su primer Superclásico vs. River

Enner Valencia tuvo su primer Superclásico defendiendo la camiseta de Boca Juniors pero no tuvo un gran rendimiento.

Enner Valencia disputó este fin de semana su primer Superclásico contra River Plate como jugador de Boca Juniors. El delantero ecuatoriano no tuvo una participación trascendental en el encuentro, pero protagonizó una insólita acción inmediata.

El atacante ingresó cuando restaban aproximadamente 15 minutos para el final, pero apenas unos segundos después recibió una tarjeta amarilla por una acción contra Nicolás Otamendi. El árbitro consideró que el cabezazo del ecuatoriano al defensor argentino fue intencional y decidió amonestarlo.

La tarjeta condicionó rápidamente la participación de Valencia, que no logró tener mayor incidencia en el ataque de Boca durante los minutos que estuvo en cancha. Además, algunos hinchas cuestionaron que el delantero recibiera una amonestación prácticamente apenas después de ingresar.

De esta manera, Enner dejó atrás el triplete que consiguió semanas atrás frente a Racing por la Copa Argentina y todavía no ha podido volver a marcar. Pese a ello, el entrenador ‘Vasco’ Arruabarrena sigue considerándolo una alternativa habitual dentro de los partidos.

Los títulos en la carrera de Enner Valencia

A lo largo de su carrera, Enner Valencia defendió las camisetas de Emelec, Pachuca, West Ham, Everton, Tigres, Fenerbahçe, Internacional de Porto Alegre y Boca Juniors, entre otros. Fue campeón con Emelec, Tigres y Fenerbahçe, además de disputar los Mundiales de Brasil 2014 y Qatar 2022 con la Selección de Ecuador.

¡SE GANÓ LA AMARILLA!

🇪🇨🟨Enner Valencia tenía pocos segundos en la cancha y fue amonestado por esta acción contra Nicolás Otamendi.



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Enner Valencia vs. River Plate.

En resumen