VIDEO | Moisés Caicedo y su asistencia top para el gol del Chelsea vs. Tottenham

Moisés Caicedo cumple una faceta más ofensiva en esta temporada y nuevamente demostró que debe tener más confianza. El volante ecuatoriano la peleó y asistió en el 1-0 del Chelsea contra el Tottenham.

El ex Brighton se metió hasta el área del Tottenham y peleó el balón rodeado de la defensa de los Spurs. El ecuatoriano ganó el balón y asistió para que Joao Pedro defina frente al arco.

Chelsea va ganando 1-0 y Caicedo dio su primera asistencia de la temporada en 13 partidos, donde también ha firmado cuatro goles. El volante ecuatoriano es titular fijo para Enzo Maresca.

Esto le sirve temporalmente al Chelsea para meterse en el top 6 de la Premier League y seguir recuperando terreno tras un arranque de temporada con algo de irregularidad.

¿Cuál es el valor de mercado de Moisés Caicedo?

Moisés Caicedo, de acuerdo a la información de Transfermrkt, tiene un valor de 100 millones de euros. El ecuatoriano es uno de los jugadores más caros del equipo ‘Blue’. Por lo cual, si se contrata una transferencia para él sería una de las ventas más caras de la historia.

¿Dónde ver la Premier League?

La Premier League y los partidos de Moisés Caicedo y Piero Hincapié los puedes ver por Disney+.