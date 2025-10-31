Nilson Angulo daría el salto a un GIGANTE de Europa

Nilson Angulo, ya afianzado a la Selección de Ecuador, aún tiene chances de dar el salto a un gigante de Europa la siguiente temporada. Desde Inglaterra revelan que lo siguen observando desde uno de los Big Six.

El programa RedMen Podcast, dieron a conocer que el Liverpool vuelve a la carga por el ecuatoriano. Los ‘reds’ esperarán hasta después del Mundial 2026 para decidir si ofertan por él.

Es la segunda vez en el año que el Liverpool sondea a Nilson Angulo, titular fijo en el once del Anderlecht de Bélgica. El equipo morado ya rechazó ofertas por el extremo.

Anderlecht tendría cotizado a Nilson Angulo en más de 25 millones de euros, lo renovó recientemente hasta el 2029. Su salario ya supera el millón de dólares al año.

Angulo ya recibió ofertas de otros clubes, con equipos como el Sevilla, Elche, Getafe de España interesados. El ex Liga de Quito es uno de los fijos para Beccacece.

¿Cuánto cuesta el pase de Nilson Angulo y hasta cuándo tiene contrato?

Nilson Angulo tiene contrato en Bélgica con el Anderlecht hasta la temporada 2027. El jugador ecuatoriano tiene un sorprendente valor de 2 millones de euros, por lo cual, es una operación viable para varios clubes de Europa que están interesados en él.

Los números de Nilson Angulo en esta temporada

En la última temporada con la camiseta del Anderlecht, Nilson Angulo estuvo presente en 44 partidos, marcando 4 goles y dando 4 asistencias. En total, en cacha estuvo más de 1.800 minutos. Siendo este año uno de consolidación para el jugador.

