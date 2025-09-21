VIDEO | ¡Primer gol de Kendry Páez en Francia!

Poco a poco se sigue consolidando en Francia y ahora por fin llegó el primer gol de Kendry Páez con el Racing de Estrasburgo de la primera división del torneo. El volante ecuatoriano marcó el 1-0 contra el París FC aprovechando al máximo su titularidad.

Un centro de Moreira por derecha llegó al área, ahí el ex Independiente del Valle saltó para con un cabezazo cruzado poner el 1-0 y su primer gol en Europa. Páez estuvo en cancha hasta los 60′ minutos de partido.

Kendry Páez disputó su sexto partido en Racing, club dónde está cedido desde el Chelsea. En medio de esto, hay rumores de que otra vez el ecuatoriano podría cambiar de equipo.

El volante ecuatoriano sigue sumando minutos y espera llegar consolidado a junio para ser uno de los fijos en la convocatoria de la Selección de Ecuador en el Mundial 2026.

¿Hasta cuándo tiene contrato Kendry Páez con Chelsea?

Aunque aún no ha debutado con Chelsea, Kendry Páez tiene contrato con el equipo ‘Blue’ hasta finales de la temporada 2033. El ecuatoriano tiene 18 años, de ahí que, tenga un acuerdo tan largo. Podría ser vendido o quedarse en Chelsea, todo depende de su rendimiento en esta temporada.

¿Cuál es el valor de mercado de Kendry Páez?

Actualmente, Kendry Páez tiene un valor de mercado de 12 millones de euros, según la información de Transfermark. El jugador ecuatoriano podría aumentar este valor o hacerlo disminuir, según las oportunidades que vaya sumando en Europa