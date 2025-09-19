Fue campeón con Liga de Quito y ahora regresaría gratis para el 2026

Concentrados en seguir en carrera en Copa Libertadores y pelear la LigaPro, en Liga de Quito también piensan en los refuerzos para el 2026. Este viernes se conoció que uno de sus ex campeones podría regresar gratis al club.

El histórico Néicer Reasco conversó con Área Deportiva y contó que ofrecerá a su hijo Djorkaeff Reasco a Liga de Quito. “Hablaré con los directivos para ver qué posibilidad hay que regrese”, dijo el histórico de la U y agente del jugador.

Djorkaeff Reasco termina contrato en diciembre y regresaría al club del qué es canterano de forma gratuita. Desde hace días también suena con fuerza una posibilidad en el extranjero para el delantero.

Reasco ya conoce el Mundo Liga de su paso por el club en el 2018, dónde fue campeón como juvenil. Estuvo en Liga hasta el 2022 que fue vendido a Newells Old Boys.

Djorkaeff Reasco – Liga de Quito. Foto: Getty.

Liga de Quito aún busca a un volante central que reemplace a Ezequiel Piovi y al enganche o extremo que haga de la función de Jhojan Julio. Los delanteros no son prioridad salvo que se concrete la salida de Michael Estrada.

Los fichajes de Liga de Quito para este 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.