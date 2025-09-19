Nilson Angulo ignoró a la Premier y es anunciado por sorpresivo club por todo lo alto

El extremo ecuatoriano Nilson Angulo es sin duda uno de los jugadores que más ha ascendido en este 2025, pasó de ser un alternante en las reservas del Anderlecht a ser un fijo en la Selección de Ecuador y ahora decidió su futuro. Este viernes, con algo de sorpresa, fue anunciado su nuevo contrato.

Recibió llamados de la Premier League y de la Liga de España en Europa, así como equipos grandes de Brasil, sin embargo Nilson Angulo renovó con el Anderlecht de Bélgica hasta el 2029. El extremo recibirá una mejora salarial, pero su salida queda postergada.

La idea del equipo belga es renovarlo para aumentar su cláusula de salida pero facilitarle una venta luego del Mundial 2026. El ex Liga de Quito no solo se perfila para ser convocado fijo, si no titular en la ‘Tri’.

Liverpool, FC Barcelona, Botafogo, Palmeiras, Elche, Sevilla entre los otros interesados tendrán que esperar para fichar a Angulo. Su precio superaría los 15 millones de euros.

En Liga de Quito están a la expectativa ya que guardan más del 20% de sus derechos económicos en caso de una futura venta. Angulo dejó el club en el 2023.

Los números de Nilson Angulo en esta temporada

En la última temporada con la camiseta del Anderlecht, Nilson Angulo estuvo presente en 44 partidos, marcando 4 goles y dando 4 asistencias. En total, en cacha estuvo más de 1.800 minutos. Siendo este año uno de consolidación para el jugador.

¿Cuánto cuesta el pase de Nilson Angulo y hasta cuándo tiene contrato?

