Alianza Lima lo anunció como crack, fichó hasta junio del 2025, pero se iría antes

Un huracán de sensaciones se vive en La Victoria. Cuando todas las luces apuntaban a Paolo Guerrero y su terrible lesión tras el debut de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2025, los reflectores giraron y se posaron sobre otro futbolista. Y es que no es para menos pues la situación roza lo increíble y, en una suerte de giros inesperados, incluso se podría catalogar como dramática.

Arribando a tienda íntima con la esperanza de mostrar todo el talento que lo hizo destacar en Argentina, Alianza Lima tuvo la decisión de fichar un futbolista hasta junio del 2025, pero tal parece que el jugador no convenció al técnico Néstor Gorosito y ahora se iría antes de terminar su vínculo contractual. Y es que, si bien fue usado para los amistosos, en los tres últimos duelos no ha tenido minutos e incluso quedó fuera de la lista para el debut en el Torneo Apertura 2025 de la Liga 1 de Perú.

La información la brindó el periodista Gerson Cuba luego de hacerse oficial la lista de convocados de Alianza Lima. Sabiendo que choca ante Cusco FC este sábado 8 de febrero, el técnico Néstor Gorosito dejó fuera de los citados a Gonzalo Aguirre: “Es decisión netamente técnica la no convocatoria de Gonzalo Aguirre en Alianza Lima. El jugador no presenta lesiones y está netamente enfocado en luchar un puesto en el club íntimo”.

¿Gonzalo Aguirre seguirá jugando en Alianza Lima?

Alianza Lima presentando a Gonzalo Aguirre. (Foto: Alianza Lima)

Hay que recordar que Gonzalo Aguirre llegó a Alianza Lima en julio del 2024 en condición de calidad de cedido. Si bien ya había estado en la Liga 1 de Perú con los colores de Sporting Cristal, el cuadro íntimo vio la oportunidad, negoció con Nueva Chicago de Argentina y concretó el préstamo hasta junio del 2025. Pero ahora todo estaría muy mal y no tendría espacio en el sistema de Néstor Gorosito.

Por lo pronto, lo que puede hacer Alianza Lima es negociar con Nueva Chicago para terminar antes el préstamo, que tenía una cláusula de opción de compra que seguro no se dará o, caso contrario, el propio futbolista podría pedir su salida para volver al fútbol de Argentina o continuar a préstamo en otro club de la Liga 1 de Perú. Para situaciones puntuales, Gonzalo Aguirre tendría que pelear el puesto con elementos como Jean Pierre Archimbaud, Pablo Lavandeira o Pablo Ceppelini.

¿Cuánto vale Gonzalo Aguirre?

Gonzalo Aguirre vale 200 mil euros, según Transfermarkt. Con 21 años, el jugador peruano-argentino también está considerado en las categorías menores de la Selección Peruana y tiene contrato vigente con Alianza Lima hasta junio del 2025, en calidad de cedido desde Nueva Chicago.

¿Por qué Gonzalo Aguirre no juega en Alianza Lima?

Gonzalo Aguirre no juega en Alianza Lima por decisión técnica de Néstor Gorosito. El entrenador argentino no ha contemplado tomar en cuenta al volante y lo ha relegado a la banca e incluso no ha sido convocado para el duelo ante Cusco FC por la fecha 1 del Torneo Apertura 2025 de la Liga 1 de Perú.

