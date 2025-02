¿Calcaterra o Ureña? Fabián Bustos decidió quién será el único titular en Universitario

Una nueva disputa nació en Universitario tras el regreso de Rodrigo Ureña. Cuando todo hacía indicar que seguiría su carrera en Belgrano de Córdoba, el volante chileno volvió a Perú para sorpresa de todos. Pero, quizá el que quedó más asombrado por la situación fue Horacio Calcaterra, pues se veía como claro titular en reemplazo del futbolista que se iba al extranjero.

Pero ahora toda la figura cambió y en Universitario ha empezado una disputa por saber quién será el titular en la volante. Teniendo el técnico Fabián Bustos la última palabra, el estratega ya tendría un claro favorito y lo pondría como inicialista en el duelo que sostendrán el cuadro crema ante Comerciantes Unidos por la fecha 1 del Torneo Apertura 2025 de la Liga 1 de Perú.

¿Quién será el volante titular en Universitario?

Calcaterra y Murrugarra entrenando con Universitario. (Foto: Universitario)

Es válido mencionar que, si bien Horacio Calcaterra tenía todo el okei para empezar en el duelo entre Universitario vs. Comerciantes Unidos, el volante se sintió y trabajó diferenciado en la sesión de este último jueves 6 de febrero. Ante esto, y teniendo que de alguna forma presionar a Rodrigo Ureña, el estratega Fabián Bustos decidió colocarlo como el volante titular del plantel merengue.

Según el periodista Enrique Vega, Rodrigo Ureña está apto y podría ser titular en el cotejo de este domingo: “Universitario de Deportes entrenó esta mañana en Campo Mar. Rodrigo Ureña está apto. Horacio Calcaterra es el único que realizó diferenciado, me indican que no es de gravedad. Las entradas para el duelo ante Comerciantes Unidos se venderán de manera presencial el mismo día del partido”.

De esta manera, una nueva lucha ha nacido en Universitario por el titularato: Rodrigo Ureña u Horacio Calcaterra, uno de los dos será el volante principal y solo el técnico Fabián Bustos sabe quién tomará ese lugar de ahora en más. Veremos también cómo se adaptan al sistema de rotación del plantel, ya que desde marzo el cuadro crema disputará la Copa Libertadores 2025.

Publicidad

Publicidad

ver también Horacio Calcaterra dejó drástico mensaje por el regreso de Rodrigo Ureña a Universitario

ver también Raúl Ruidíaz definió su venganza contra Universitario y ficharía por otro club de Perú

¿Hasta cuándo tiene contrato Rodrigo Ureña en Universitario?

Rodrigo Ureña tiene contrato con Universitario hasta diciembre del 2026. Llegando al cuadro crema en la temporada 2023, el volante de Chile renovó su vínculo en diciembre y quedó listo para afrontar la Liga 1 de Perú y la Copa Libertadores en el 2025.

¿Por qué Rodrigo Ureña regresó a Universitario?

Rodrigo Ureña vuelve a Universitario tras no darse las condiciones propicias por parte de Belgrano. El cuadro de Argentina no pagó el precio del pase y tampoco respetó las fechas límites, situación que no le gustó para nada al volante chileno.

Encuesta¿Quién debe ser titular en Universitario? ¿Quién debe ser titular en Universitario? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad