El esperado duelo entre Alianza Lima y Nacional de Paraguay por la fase 1 de la Copa Libertadores 2025, será uno de los grandes partidos de esta instancia. Es por eso que la expectativa es alta en la previa, y muchos hinchas ‘Blanquiazules’ quieren saber en qué condiciones llega su rival a este encuentro.

Es que será la primera vez en la historia que ambos equipos se enfrenten en un partido oficial, y además, será en una instancia definitoria del torneo más importante de Sudamérica.

El mal momento de Nacional antes de enfrentar a Alianza Lima

En la previa al partido de Alianza Lima vs. Nacional, el conjunto de Paraguay no arriba a este encuentro de la mejor manera. Todo lo contrario, ya que no ha ganado ningún partido en lo que va de la temporada 2025.

‘El Tricolor’ ha disputado 3 fechas de la liga paraguaya y ha perdido 2 partidos, y empatado 1. Por lo que el andar no ha de ser el mejor, y llega al encuentro ante los ‘Íntimos’ con poca confianza, y con la necesidad de cortar la mala racha sin triunfos.

Para colmo, su entrenador Víctor Bernay ha renunciado luego de la derrota ante Cerro Porteño por 3 a 1, el pasado sábado 1 de febrero. En su reemplazo, el club ha hecho oficial la contratación de Pedro Sarabia, quién ante Alianza Lima debutará como DT de la ‘Academia’.

El posible equipo titular de Nacional ante Alianza Lima

Santiago Rojas, Fabián Franco, Claudio Núñez, Gastón Benítez, Darío Cáceres, Juan Fernando Alfaro, Leandro Meza, Celso Ortiz, Lucas Rodríguez, Gustavo Caballero y Alfredo Martínez.

¿Cuándo y a qué hora juega Alianza Lima vs. Nacional por la Copa Libertadores 2025?

Alianza Lima se medirá ante Nacional de Paraguay por la fase 1 de la Copa Libertadores 2025, el miércoles 5 de febrero desde las 19:30 hs (Per) por el partido de ida, en el Estadio Arsenio Erico de la ciudad de Asunción.