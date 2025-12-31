Independiente del Valle “refuerza” a Argentinos Juniors rival de Barcelona SC en Copa Libertadores

Este miércoles 31 de diciembre de 2025 se confirmó que Independiente del Valle no hará uso de la opción de compra de Thiago Santamaría. El extremo argentino llegó a mitad de temporada y no pudo demostrar un gran nivel que le permita ser comprado por los ecuatorianos.

Por lo cual, al tener contrato con Argentinos Juniors todo indica que el extremo regresará a su país y a su Liga para jugar en la siguiente temporada. Justamente, se terminará enfrentando a Barcelona SC en la Copa Libertadores, en la Fase 2 del repechaje del torneo.

Independiente del Valle está dejando salir a varios jugadores, ya que la intención del club es mantener el presupuesto que los hizo ser campeones en esta temporada o bajarlo para el 2026. Entre otros jugadores que se marcharon están, Michael Hoyos y Matías Fernández.

Argentinos Juniors fue uno de los equipos que mejor terminó la temporada en Argentina en este 2025. Ahora con Santamaría suman otro refuerzo que les permitirá competir contra Barcelona SC en búsqueda de llegar a la Fase 3 del repechaje de la Libertadores.

Así está la Fase 2 y Fase 3 del repechaje de la Copa Libertadores. (Foto: @Libertadores)

Por otro lado, si Barcelona SC o Argentinos Juniors logran avanzar a la siguiente fase de la Copa Libertadores, ambos equipos tendrán un duelo aún más preocupante. Ya que, si se cumple la lógica, se tendrían que enfrentar a Botafogo en la Fase 3.

Las salidas que tendría Barcelona SC

Para la siguiente temporada ya en Barcelona SC se dieron varias salidas. El ‘Ídolo’ dejará ir a jugadores como Gabriel Cortez, Anibal Chalá, Ignacio De Arruabarrena, Franklin Guerra, Brian Oyola, Bruno Caicedo, Felipe Caicedo y posiblemente Octavio Rivero.

¿Cuándo jugarían Barcelona SC contra Argentinos Juniors en la Copa Libertadores?

Se espera que el partido entre Barcelona SC contra Argentinos Juniors por la Copa Libertadores se juegue entre las dos últimas semanas del mes de febrero. Primero se jugaría en Ecuador en el estadio Monumental, y luego en Argentina en el Diego Armando Maradona.

