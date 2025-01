Este lunes 13 de enero de 2025 se reveló cuál sería el futuro de Gianluca Lapadula, tras no renovar su contrato con el Cagliari en esta temporada. El delantero peruano seguiría jugando en Italia, aunque no lo haría en la Serie A, sino en la Serie B.

Según la información del periodista italiano, Nicoló Schira, Gianluca Lapadula finalmente será jugador de Spezia para esta nueva temporada. El delantero se podría mudar en esta misma venta de transferencias y llegar a jugar en la Serie B del Calcio.

Lapadula casi no ha contado para Cagliari en esta temporada, por lo cual, el delantero tenía claro que no iba a renovar su contrato. Ahora volverá a probar suerte en otro club y finalmente este sería Spezia. También se habló de la posibilidad de Palermo.

El delantero peruano también tomaría esta decisión pensando en la Selección peruana. Necesita más minutos y regularidad para poder competir y darle lo mejor a la ‘Bicolor’ en los próximos partidos de Eliminatorias, claves para seguir con chances de llegar al mundial.

Lapadula hizo toda su carrera en Italia pasando por varios equipos y en febrero ya cumplirá 35 años. Por lo cual, también ya se ve que su mejor momento ha pasado y ahora prioriza la oportunidad de seguir sumando minutos y siendo regular para algún club.

Los números de Lapadula en esta temporada

En la actual temporada, Lapadula apenas pudo jugar un total de 14 partidos, en los que sumó 464 minutos, y es que no comenzó como titular en 13 de ellos. A otros no fue convocado por decisión del DT. Solo ha marcado 1 gol y no ha dado ninguna asistencia. Cagliari es anteúltimo con 18 puntos, pelea no descender.