La novela en la Selección peruana sigue respecto al futuro de Jorge Fossati. El DT de ‘La Bicolor’ estaba casi afuera, hasta que el máximo de la FPF sorprendió a todos con su declaratoria. Varios nombres suenan para llegar al banquillo a poco de tener que volver a jugar en marzo.

El mismo Agustín Lozano fue el que confirmó que Jorge Fossati sigue siendo el DT del equipo nacional: “En este momento, Fossati sigue siendo el técnico de nuestra selección“, comentó el presidente en la pasada gala de premiación de la Liga 1.

No obstante, Lozano no quiso sentenciar que Fossati sigue firme en el cargo. Aún se está trabajando en su futuro: “No puedo declarar nada oficial, mientras las cosas no estén profesionalmente cerradas, hoy sigue siendo el técnico“, agregó el directivo.

El momento de la Selección peruana es muy delicado y actualmente el equipo nacional prácticamente está fuera de las chances de llegar al mundial de 2026. Se jugará seguir con vida en la siguiente jornada cuando enfrente a Bolivia y también a Venezuela.

Jorge Fossati llegó a la Selección peruana en 2024. (Foto: GettyImages)

Jorge Fossati tiene contrato con la Selección de Peru hasta mediados de 2026, entonces, esto también hace que la indemnización sea muy importante y sea el principal elemento para salir o quedarse en el equipo nacional. Sería el segundo entrenador en menos de dos años.

Los números de Jorge Fossati al frente de Perú

Como entrenador de la Selección de Peru, Jorge Fossati apenas ha dirigido 13 partidos, entre amistosos y oficiales. El entrenador ganó 4 encuentros, empató 4 y perdió 5. Sin embargo, de esas 4 victorias solo 1 fue en un partido oficial. De ahí que, la posición sea muy mala en la tabla.

Los entrenadores que suenan para la Selección peruana

Para llegar a la Selección peruana son varios los candidatos que vienen sonando. Se habla de Jorge Célico o del ‘Bolillo’ Gómez. Asimismo, también se podría buscar a Fabián Bustos de Universitario de Deportes. No obstante, ninguna oferta se puede hacer oficial hasta que salga Fossati.

El puesto de Perú en la tabla de posiciones en las Eliminatorias

