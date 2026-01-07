A seis meses del Mundial 2026, promesa de la Selección Colombia puede cambiar de equipo para meterse en la lista de Néstor Lorenzo

La llegada de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA dentro de algunos meses obliga a cambios de peso en la carrera de cualquier jugador. No es diferente el caso para diferentes activos que en la Selección Colombia esperan poder convencer a Néstor Lorenzo de cara a la convocatoria final pensando en los Estados Unidos de Norteamérica. Yáser Asprilla puede ser uno de los animadores del mercado con su salida desde Girona.

Las informaciones del Diario AS son contundentes y hablan de la máxima inversión del club español que ostenta el City Group como uno de los nombres que podría abandonar la entidad a lo largo de las próximas cuatro semanas. El colombiano apenas ha disputado 16 partidos en lo que vamos de temporada y solo ha podido marcar 1 gol en un equipo que lucha por no descender. Mallorca le buscaría a modo de cesión hasta finales de temporada.

Habrá que ver si Girona se encuentra por la tarea de cederle al conjunto bermellón un activo en plena lucha por el descenso entre ambas entidades. El equipo de Michel marcha 17 en la tabla general con un total de 18 unidades en mismo número de partidos. Mallorca ostenta el mismo número de puntos pero con una diferencia de gol de solo me lo 6 que le hace encontrarse un total de 11 tantos por delante del equipo catalán.

Para Asprilla se hace absolutamente fundamental conseguir la mayor cantidad de minutos posibles teniendo en cuenta lo que hay en juego a mediados de año. Hablamos de una de las grandes promesas del fútbol colombiano y que con un total de apenas 10 partidos en el combinado nacional, ya suma 2 tantos y 1 asistencia bajo el mando de Néstor Lorenzo. El propio seleccionador argentino dejó en claro que nadie tiene su convocatoria asegurada a falta de 6 meses.

Asprilla puede dejar Girona pensando en el Mundial 2026: GETTY

Por Girona se le entiende como un proyecto a futuro. Se realizó una inversión superior a los 17 millones de euros que pretende ser rentabilizada dentro de algunas temporadas. A corto plazo el tema pasa por darle minutos y el jugador, según las informaciones del propio Diario AS, estaría por la tarea de buscar un nuevo destino para el final de la temporada. Recordemos que se trata de su segunda campaña en Montilivi, donde en los últimos 12 meses había firmado 34 partidos junto con 3 goles y una asistencia. Tuvo hasta choques de Champions League en el medio.

Publicidad

Publicidad

Datos claves

Yáser Asprilla podría salir del Girona hacia el Mallorca tras jugar solo 16 partidos.

podría salir del hacia el Mallorca tras jugar solo 16 partidos. El club español realizó una inversión superior a los 17 millones de euros por el colombiano.

por el colombiano. El atacante suma 2 goles en 10 partidos con la selección bajo el mando de Néstor Lorenzo.

ver también Roberto Martínez, entrenador de Portugal, reveló la ventaja que comparten con Selección Colombia en el Mundial 2026: “Nos dejó muy satisfechos”