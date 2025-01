Sin duda alguna, esta es la revelación más fuerte dentro del mercado peruano ahora mismo. Se movió todo el fin de semana. Porque se trata de una eventualidad que no estaba pactada a corto plazo. Jorge Fossati confirmó un hecho que dejará a todos los peruanos con la boca abierta, y posiblemente no guste tanto en los responsables de su salida de la Selección Peruana. Quienes seguramente, esperaban no verlo por un largo tiempo. Pero es todo lo contrario, según podemos entender, con lo que presentaremos a continuación.

¿Jorge Fossati vuelve al fútbol peruano?

La respuesta es algo impensada, ahora mismo sorprenderá al mercado peruano, porque recién fue afectado por una decisión bastante compleja por parte del directorio de la Federación Peruana de Fútbol. Se la contó en exclusiva al periodista deportivo, Wilmer Robles Tadokoro, en una nota para su cuenta principal de Twitter: “Si Dios quiere, la semana que viene estaré allá [en Perú] y, tal vez, vaya al partido entre la ‘U’ con el Inter Miami, porque estoy invitado por las organizaciones del torneo”.

El acto de valoración mediante un homenaje, le llena el alma al Nonno, quien se mostró afectado por su salida repentina de La Blanquirroja. Perú que Universitario de Deportes y otros equipos lo tengan cerca, es motivo de orgullo absoluto para él como persona intachable dentro de lo profesional: “Esas cosas lindas que pasan y que me dan nueva energía, ¿no? Que Liga de Quito me invite para la Noche Blanca, creo que es el 25. Así que creo que la organización del evento me invite para el día de Universitario, en fin. Son las cosas que no tienen medalla, pero son mis títulos”.

Jorge Fossati con Oliver Sonne. (Foto: FPF).

¿Cuál será el futuro de Jorge Fossati?

Dentro de esta nota especial con el comunicador, el entrenador uruguayo contestó si está vinculado ahora, o en un futuro inmediato con algún proyecto: “No sé si me convenzo de seguir. En este momento no tengo muchas ganas, pero gracias a Dios propuestas no faltan. En estos primeros 15 días, por supuesto que no estaba en condiciones de escuchar a nadie, pero me llegaron ofertas de un equipo brasileño, colombiano y del Golfo. A todos les he dicho que no, pero en un tiempo no sé. O si llega algo que por distintas razones no tiene que ver con el dinero”.

Publicidad

Publicidad

ver también Mientras la Selección Peruana lo botó horrible a Jorge Fossati: Club grande le rendirá un homenaje

ver también El plan de la Selección Peruana para cerrar con su nuevo entrenador y generar éxito en Eliminatorias

¿Jorge Fossati volverá a dirigir?

Recordemos que cuando se empezó a especular su salida de la Selección Peruana, la temporada pasada, tuvo un supuesto sondeo de Alianza Lima, y los hinchas de Universitario de Deportes pensaban en su regreso si se iba Fabián Bustos. Lo cual quedó completamente desterrado porque lo respondió líneas arriba, con total franqueza. Es momento de descansar en familia, y reflexionar parejo seguramente en lo que será su vida ahora mismo. Tras el golpe complicado que recibió al ser despedido del equipo de todos en nuestro país.