Para alguien con el poder mediático y trascendente en la vida del Club Alianza Lima, soltar una opinión tan categórica sobre varios aspectos, debe ser complicado. Porque lo que menciona irá a misa, y el último partido de los íntimos de La Victoria contra Nacional de Paraguay es un fiel reflejo. Donde muchos dicen que se jugó bien, pero para el periodista deportivo Peter Arévalo, hay puntos por mejorar. Sí quieren realmente clasificar a la Copa Libertadores.

¿Qué cosas no funcionaron en Alianza Lima?

Para Míster Peet, en su monólogo deportivo, el primer jugador señalado a mejorar es alguien muy querido: “Noriega como volante de primera línea, creo que es desperdiciado, y así un jugador no va a rendir en la medida de sus expectativas. Por eso Nacional, ganaba siempre la segunda pelota. Pudo haber llegado un segundo gol, que finalmente es anulado por el VAR, pero Noriega queda muy solitario con relación a los atacantes de nacional”.

¿Cómo lo vio a Pablo Ceppelini?

El otro es el enganche uruguayo que tiene más experiencia y entenderá lo que se jugará el próximo miércoles: “Al no tener recursos Nacional no sacó provecho de eso. Lavandeira trabajó en sociedad con Enrique, y Ceppelini tiene poco y nada de marca, mucho talento pero cero marca. Entonces la cancha le quedó muy ancha a Noriega, por eso nos costó el primer tiempo. Pero como Nacional no tiene argumentos, no sabían qué hacer, perdían rápido la pelota. Eso generaba incomodidad en el estadio porque sentían que Alianza lo tenía que empatar”.

¿Qué dijo sobre Kevin Quevedo?

A quien sí le pegó fuerte, fue a Kevin Quevedo, a quien parece le viene perdiendo la paciencia: “Sigo esperando lo mejor de Quevedo. Hoy (miércoles 5) tuvo chispazos cuando intentó meter la diagonal. Cuando intentó meter la diagonal hizo daño. Cuando retrocedió unos metros para meter la diagonal hizo daño y generó faltas, pero también te perdiste un gol cantado, viejo, que era el empate. Esperemos que Quevedo tome confianza, que vuelva a ser el jugador. Creería yo, que la cabeza de Quevedo está en otro lado, no está, creería. Es una opinión desde la tribuna, no desde adentro. En el momento que Quevedo se mentalice y se decida única y exclusivamente a jugar al fútbol, vamos a estar ante el Quevedo que todos queremos ver”.

¿Cómo vio a Paolo Guerrero?

Finalmente, pero no menos importante, el nombre del capitán de la Selección Peruana está puesto en la mesa por Míster Peet, explicando cómo se desempeñó: “Paolo Guerrero tuvo una jugada en el primer tiempo que atajó muy bien el portero Rojas, después ganó varios pivoteos. Le costó el partido a Paolo Guerrero porque sabemos las características de los defensas paraguayos. Van muy bien por arriba. Aun así, Paolo ganó varias pelotas en cuanto al pivoteo, pero no puede jugar solo teniendo muy abierto a Castillo y Quevedo”.

Fuera de la lesión que tuvo Paolo Guerrero, para el relator de Liga 1 MAX, hizo un partido más que correcto, sin llegar a ser óptimo: “Necesita un jugador cerca de él. Que saque provecho de sus pivoteos y como baja la pelota. Está muy solo, pero muy solo. No tiene al jugador que venga de atrás, que saque provecho de los rebotes y pivoteos. Por momentos Alianza intentó jugar al fútbol, pero también pareció muy separado en sus líneas. Eso hay que corregir”. Todos los mencionados serán claves para pasar a Nacional de Paraguay.