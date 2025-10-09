Las reacciones en Europa por la muerte de Miguel Ángel Russo, técnico de Boca

No solamente territorios como Argentina o Colombia despiden por estas horas a la figura de Miguel Ángel Russo. El entrenador de Boca Juniors ha fallecido a sus 69 años tras luchar contra una larga enfermedad y luego de una carrera de ensueño. Incluso al otro lado del Atlántico y en el viejo continente, diferentes medios de comunicación se hacen eco de la noticia que nadie quería tener que escuchar. Nace la leyenda de un laburante como pocos y de un ganador nato que se hizo querer tanto dentro como fuera del fútbol de la Albiceleste.

En España medios como MARCA, AS, Mundo Deportivo o Sport destacan por todo lo alto los mensajes de cariño que se reciben por estas horas en el Club Atlético Boca Juniors alrededor de quien se despidió como su entrenador. Muchos titulares marcando la carrera de un hombre de fútbol en todos los sentidos y que dejó huella en la gran mayoría de destinos en los que estuvo tanto por lo hecho tanto dentro como fuera del césped. Europa no niega que sea una personalidad irrepetible.

“Dolor en Argentina: muere Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca…Un entrenador tremendamente respetado y querido en el club. Cumplía ahora su tercera etapa en el segundo equipo con más Libertadores de la historia (seis) y conquistó una Liga y una Copa de la Liga (2019-20), amén de la última Libertadores que posee Boca…En la última gran aparición mediática de Boca, durante el Mundial de Clubes, Russo tuvo el honor de dirigir al equipo…El fútbol argentino está de luto. Miguel Ángel Russo falleció a los 69 años a causa de un cáncer de vejiga y próstata contra el que luchaba desde 2017. Una triste noticia que conmocionó al país y que provocó un aluvión de emotivos mensajes de despedida en redes sociales y muestras de apoyo a sus familiares y seres queridos”, algunos de los principales titulares que pueden encontrarse en España por estas horas.

Pero no solamente destinos hispanoparlantes dedican líneas a la figura de Miguel Ángel Russo. Italia, Francia o Inglaterra también se hacen eco de la noticia que recorre el planeta por estas horas y que supone el nacimiento de la leyenda del actual entrenador de los Xeneixes. Se entiende que se va una parte la historia de Boca Juniors e igualmente del fútbol argentino.

“El equipo le había dedicado su última victoria por 5-0 sobre Newell’s, liderado por su asistente, Claudio Úbeda, quien tras la victoria también compartió un pensamiento para Miguel en la sala de prensa: ‘Lo queremos mucho, deseamos que se recupere pronto y le deseamos lo mejor’…Hombre de pocas palabras, Russo ha sido entrenador durante más de la mitad de su vida y en su momento fue considerado un posible entrenador de la selección argentina tras sus notables etapas en Boca Juniors, Rosario Central y Estudiantes de la Plata. Pasó toda su carrera como jugador en Estudiantes, de 1975 a 1988, consolidándose como uno de los centrocampistas más memorables del fútbol argentino…Adiós para siempre…Miguel Ángel Russo muere a los 69 años: el entrenador de Boca Juniors y leyenda del fútbol argentino muere tras una larga batalla contra el cáncer”, marcan portales como The Sun, L’Equipe o La Gazzetta dello Sport.

Russo, un ganador nato

La vida del ex jugador de Estudiantes de La Plata se encuentra marcada por éxitos en su etapa como entrenador. Pero no solo hablamos de las hasta 11 conquistas que levantó en una carrera de más de 50 años. Destacan por supuesto los títulos de Liga con clubes como Boca o Vélez, así como por supuesto su victoria en un fútbol Colombia donde Millonarios le llora por estas horas. La Copa Libertadores del año 2007 de la mano del mejor Juan Román Riquelme sigue más que vigente.

Pero Russo no solamente fue un ganador en cuanto a fútbol se refiere. El planeta se conmovió cuando en el año 2017 y transitando un cáncer, fue campeón en hasta dos ocasiones distintas en Colombia contra los principales rivales de Millonarios como visitante. Todo se cura con amor y el fútbol despide a una de las estrellas más importantes del siglo 21 en cuanto al fútbol suramericano se refiere.

