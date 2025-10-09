Es tendencia:
Real Madrid se suma a los mensajes de condolencias por la muerte de Miguel Ángel Russo

La casa blanca también tuvo palabras para la familia Boca Juniors sobre el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Real Madrid rinde tributo.

Por Lucas Cárdenas Utrilla

El fallecimiento de Miguel Ángel Russo trasciende camisetas, continentes y hasta deportes. La noticia ha sacudido el mundo del fútbol en cada rincón del planeta. En lo que son las horas posteriores a la partida del entrenador de Boca Juniors, Real Madrid rinde su homenaje a una carrera de 50 años ligada a la actividad. Miguelo, eterno en todos los sentidos. La Casa Blanca del fútbol se une a los mensajes de condolencias que inundan redes sociales y notas de prensa en estas horas.

“El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors. El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares, a sus compañeros, a Boca Juniors y a sus aficionados, a todos los clubes de los que formó parte y a todos sus seres queridos. Como entrenador, dirigió a muchos clubes durante casi cuatro décadas, dentro y fuera de Argentina. Russo desarrolló su carrera como jugador en un único club: el Club Estudiantes de La Plata. Miguel Ángel Russo ha fallecido a los 69 años de edad. Descanse en paz”, dicta el comunicado del Real Madrid sobre lo ocurrido.

Las muestras de cariño a Russo por estas horas se acumulan en España. Se le entiende como el DT que más disfrutó de Juan Román Riquelme, del último ganador de Copa Libertadores con Boca, del estratega que tuvo a embajadores del fútbol ibérico como Iker Muniain o Ander Herrera en sus manos. Su lucha contra el cáncer y su profesionalidad trasciende torneos donde no nos olvidemos, Miguel tuvo actividad.

Recordemos que entre 1998 y 1999, Miguel Ángel Russo pasó por el fútbol español. La Unión Deportiva Salamanca fue su hogar durante un total de 16 partidos oficiales. En estas horas de dolor por la familia boquense, también la entidad del oeste de la península ibérica tuvo palabras para despedir a un laburante como pocos de este maravilloso juego.

El Salamanca UDS lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien fuera entrenador de la UDS en la temporada 1998/99 en Primera División. Recordamos con cariño su paso por el club y nos unimos al dolor de su familia, amigos y del mundo del fútbol en este difícil momento”, comunicaron del club horas atrás. El legado de Miguelo pasa cualquier frontera.

