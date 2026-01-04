Fue tricampeón con Emelec y se ofrece a volver al club para el 2026

Emelec sigue sufriendo una ola de salidas para la siguiente temporada, con más de cinco jugadores que han salido y otros más que podrían forzar irse por temas económicos. En medio de esto, uno de sus tricampeones se ofrece a regresar al equipo azul para la LigaPro 2026.

John Narváez, lateral y extremo ecuatoriano, declaró en KCH Radio que solo está “esperando la llamada” de Emelec para negociar su regreso. A sus 34 años se encuentra en el ADT Tarma de Perú.

El lateral dejó el país tras ganar el tricampeonato con Emelec 2013-2015 y desde ahí ha tenido pasos por Liga de Quito y Guayaquil City, además de una larga carrera en el exterior.

Emelec renovó a Romario Caicedo pero ante la posible salida de Luis Castillo tras su destacada temporada, podrían necesitar otro delantero. Con los azules, Narváez jugó más de 100 partidos.

Este año podría darse el retorno de dos tricampeones más con Miller Bolaños y Ángel Mena en planes de Emelec. El primero tiene un preacuerdo e incluso ya fue presentado.

Los fichajes que ha hecho Emelec para el 2026

Emelec por el momento solo tiene un pre acuerdo con Miller Bolaños para el 2026, y aunque hay rumores de otros jugadores como Ángel Mena, aún no hay nada concreto.

John Narváez Emelec – Foto: El Universo.

