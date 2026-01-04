El primer gran desafío de Cristiano Ronaldo en 2026

El Al Nassr de Cristiano Ronaldo venía bastante bien en la Liga Pro Saudí. Había ganado sus 10 primeros partidos, lo que le aportó un envión de 30 puntos que lo catapultó al primer puesto del certamen doméstico, el cual al Bicho se le viene postergando desde su arribo a Medio Oriente en enero del 2023 (de hecho aún no registra títulos oficiales).

Sin embargo, en el cierre del 2025 y en el inicio del 2026 se dieron los primeros tropezones. Primero con el empate 2 a 2 con el Al Ettifaq el martes 30 de diciembre. Y después con la derrota 3 a 2 vs. Al Ahli el viernes 2 de enero. Estas 5 unidades que dejó en el camino le dio la oportunidad al Al Hilal, el archienemigo del Al Nassr, que se pudiera arrimar a la cima.

Encima, al equipo de Cristiano Ronaldo, que ya piensa en su próximo compromiso que será este jueves 8 de enero frente al Al Qadisiya como local en el Al -Awwal Park, se le acerca el clásico con el Al Hilal, el cual se disputará el 12 del primer mes del 2026 en el Kingdom Arena, la casa del elenco que comanda Simone Inzaghi.

Este será el primer gran desafío de Cristiano Ronaldo en el año nuevo. Incluso, hasta se jugará con clima de Final, puesto que esos 3 puntos pueden ser vitales en la pelea por el título de la Liga Pro Saudí, más allá de la estadística desfavorable que tiene el portugués enfrentando al Al Hilal con la camiseta del Al Nassr.

Cristiano Ronaldo va por la Copa de Campeones de la AFC

El otro gran objetivo que tiene Cristiano Ronaldo con el Al Nassr este 2026 es la Champions League de la AFC. En caso de ganarla, el conjunto que encabeza CR7 se aseguraría su lugar en el Mundial de Clubes del 2029 (se jugaría en Marruecos) y en la Copa Intercontinental de la FIFA de fines del 2026 (las ediciones del 2024 y 2025 se disputaron en Qatar).

Al respecto, el próximo 11 y 18 de febrero se medirá al FK Arkadag de la Ýokary Liga de Turkmenistán en los Octavos de Final.

Cristiano Ronaldo también va en busca de la Copa del Mundo 2026

Si bien en la entrevista con Piers Morgan dijo que no era su sueño ganar la Copa del Mundo, está claro que es la obsesión de todo futbolista, incluido Cristiano Ronaldo que lo ganó todo en su momento con el Real Madrid, Manchester United y Juventus. Para lograrlo, en primera instancia deberá superar el Grupo K que encabeza Portugal y que compartirá con Uzbekistán, Colombia y el ganador de uno de los repechajes del Torneo Clasificatorio Intercontinental (República del Congo, Jamaica o Nueva Caledonia).