Aníbal Chalá llegó a Barcelona SC para 2024, tras un paso por Emelec. Su fichaje polémico, en otro momento, fue muy ilusionante para la hinchada amarilla, sin embargo, los resultados no fueron los esperados. Ahora se marchará, pero tiene a un equipo muy interesado en él.

Chalá estaría en planes de Olimpia para la temporada 2026. El lateral ecuatoriano gusta y mucho a los paraguayos, que ven su posible fichaje con buenos ojos para en la siguiente temporada volver a competir en lo más alto. Chalá todavía tiene contrato hasta 2027.

Al tener un contrato aún muy largo, se espera que el futuro de Aníbal Chalá pase por dejar un importante ingreso económico para Barcelona SC. El lateral ecuatoriano ya se fue con polémica de Emelec, para llegar a los amarillos como “agente libre”.

Chalá ha tenido pocas oportunidades con Rescalvo, que ha optado por jugar con un central como Gustavo Vallecilla en esta posición. El lateral ecuatoriano también tendría interesados en LigaPro, pero su intención pasaría por fichar por algún equipo del extranjero.

Aníbal Chalá se marcharía de Barcelona SC. (Foto: Imago)

La temporada de Chalá también ha servido para que los hinchas habitualmente lo vuelvan tendencia en redes sociales con varias críticas. Junto al jugador también se marcharían otros como Mario Pineida, Gabriel Cortez, Felipe Caicedo, entre otros jugadores.

Las estadísticas de Aníbal Chalá en esta temporada

En lo que va de temporada, Aníbal Chalá sumó más de 1700 minutos, pero gran parte fue con Segundo Castillo como DT. El ex jugador de Emelec en todo el año lleva 29 partidos, pero no ha podido marcar ni un solo gol, y solo ha dado 1 asistencia.

El valor de mercado de Aníbal Chalá

Los malos rendimientos de Aníbal Chalá han provocado que el lateral ecuatoriano pase de tener un valor de mercado de 1 millón de dólares a costar 800 mil dólares, según la información de Transfermark. En torno a esta cifra se daría cualquier compra.

