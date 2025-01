Después de conocerse como el tema de Jorge Fossati en la Selección Peruana no va más, mediante un comunicado oficial. Aparecen más novedades sobre el entrenador uruguayo que se encuentra ahora mismo en posición de desempleo. Pero nada de eso ahora importa. Porque en un club importante, histórico y ganador, lo respetan. Bajo esa premisa se dará un hermoso para El Nonno, que debe estar ahora, en un mar de sensaciones después de ser sacado de su cargo. Cuando parecía ser el indicado para ordenar las cosas en las Eliminatorias Sudamericanas, pensando en el Mundial de 2026.

¿Quién reconocerá a Jorge Fossati y por qué?

La periodista Gaby Landeta anunció en su cuenta de Twitter, que el ahora ex entrenador de la Selección Peruana, será invitado estelar en un evento: “Linda noticia para la hinchada de LDU, Fossati será homenajeado en la Noche Blanca”. “Te cuento con alegría que me invitaron a la Noche Blanca”, palabras de Jorge Fossati vía WhatsApp a Gustavo Villacreses”. Fue lo que presentó la comunicadora con especialidad en fútbol femenino. Quien no dejó pasar la oportunidad de celebrar este tipo de grandes gestos para un entrenador realmente histórico.

No olvidemos que hace poco también estuvo en lo más alto de la valoración, cuando todavía era el encargado de llevar a la Selección Peruana al Mundial. Jorge Fossati fue homenajeado por LDU de Quito el 9 de septiembre de 2024, justo antes del partido Perú vs. Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de 2026. Este reconocimiento se dio en el estadio Rodrigo Paz Delgado, la casa de LDU, donde Fossati tuvo un exitoso paso como entrenador, logrando tres títulos importantes: la liga local en 2003, la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana en 2009.



¿Cómo fue el homenaje pasado para Jorge Fossati?

El homenaje incluyó la entrega de una placa conmemorativa y una camiseta con su apellido, reconociendo su liderazgo y las huellas imborrables que dejó en la institución conocida como el Rey de Copas en el norte de Sudamérica. Todo esto debido a que Jorge Fossati ganó los siguientes títulos con Liga Deportiva Universitaria (LDU) de Quito: Serie A de Ecuador (Campeonato Ecuatoriano de Fútbol): 2003. La Copa Sudamericana: 2009. Y también la Recopa Sudamericana: 2010. Estos logros consolidaron su exitoso paso por el club ecuatoriano.

¿Quién reemplazará a Jorge Fossati en la Selección Peruana?

Todavía no se sabe qué entrenador reemplazará a Jorge Fossati y estará al mando de la Selección Peruana en el 2025, pero algunos comentan que puede ser uno de estos tres profesionales Roberto Mosquera, Nolberto Solano, Tiago Nunes. E incluso José del Solar sería, pero recién se desligó del puesto de menores en VIDENA. Todavía no se sabe cuándo se dará a conocer al nuevo técnico de Perú tras la salida de Jorge Fossati. Pero, se entiende que el proceso no debe tardar mucho, pues en marzo asumirá duelos vitales ante Bolivia y Venezuela de cara al Mundial de 2026.