Joao Grimaldo deja Serbia, después de una temporada muy irregular. El volante peruano finalmente ficha por Juárez de México, con un préstamo por todo el 2025. El jugador peruano iniciará una nueva etapa, que le puede dejar un beneficio económico a Sporting Cristal.

Grimaldo firmó por el Juárez con una opción de compra a finales de año, es decir, si Juárez encuentra un buen rendimiento al final de 2025 tendrá que depositar 2.2 millones para quedarse con el jugador de la Selección peruana. Sporting Cristal sería beneficiado por este negocio.

A Sporting Cristal aún le pertenece el 15% del pase de Grimaldo, por lo cual, si finalmente es transferido al ‘Cervecero’ le deberán pagar un total de 330.000 dólares. Dinero que no viene nada mal para que el equipo peruano pelee por sus objetivos y se refuerce.

El último semestre de Grimaldo no fue el mejor, puesto que, casi no tuvo minutos en Partizán y no entró en consideración de su DT. Ante esto, el jugador y el club optaron por un préstamo que puede venir bien a ambas partes, su contrato en Serbia es de largo plazo.

Grimaldo destacó en Sporting Cristal. (Foto: Imago)

La ‘Joya’ del fútbol peruano no se pudo terminar de acoplar al fútbol europeo y serbio, por lo cual, es que 6 meses después de su expedición en el viejo continente, ya el jugador tenga un préstamo y regrese a Sudamérica para jugar en México.

Los números de Joao Grimaldo en su primer semestre en Serbia

En su primera temporada con el Partizán, Joao Grimaldo jugó un total de 10 partidos entre todas las competencias. No marcó goles, ni dio asistencias. El jugador peruano apenas estuvo en cancha un total de 289 minutos. Tiene contrato hasta junio de 2028.

El equipo de Perú que casi ficha a Joao Grimaldo

Joao Grimaldo estuvo a casi nada de acordar un contrato con Alianza Lima y finalmente terminar regresando a Perú. El joven jugador la rompió con Sporting Cristal, por lo cual, iba a ser considerado un ‘Camisetazo’. Finalmente, el fichaje no se dio.

