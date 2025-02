Este sábado 1 de febrero de 2025 finalmente se confirmó el futuro de Franco Zanelatto, en medio de todos los rumores. El peruano sonaba para jugar con Peñarol, en los últimos días, no obstante, su futuro está en Europa, en Grecia donde firmó su contrato.

Varios reportes indican que Zanelatto finalmente se convierte en nuevo jugador del OFI Creta de Grecia para esta temporada, séptimo en la tabla de posiciones. El jugador ya llegó a Grecia, y tras pasar los exámenes médicos, podría ser anunciado por su nuevo equipo ya en las siguientes horas.

Alianza Lima no lo pudo retener y finalmente Zanelatto inicia un nuevo camino en su carrera. El jugador incluso estuvo en la órbita de varios clubes de Brasil y sonó como una posibilidad remota para Universitario de Deportes. No obstante, la operación no se dio.

Ahora el extremo se une a jugadores como Sergio Peña y Alexander Callens como representantes de Perú en la Liga de Grecia. Por otro lado, Zanelatto no firma un contrato tan largo, puesto que, apenas arregló un acuerdo hasta mediados del año 2026.

Zanelatto jugó la Copa América. (Foto: Imago)

Zanelatto también viene jugando con la Selección peruana con una relativa “regularidad”, por lo cual, se espera que el jugador vuelva a su mejor nivel y con un nuevo DT se gane nuevamente una convocatoria. Estuvo recientemente en la Copa América.

Los números de Zanelatto en 2024

En la temporada anterior, con la camiseta de Alianza Lima, Franco Zanelatto jugó un total de 33 partidos, entre todas las competencias. El extremo peruano no marcó goles y al final solo terminó dando 4 asistencias. Estuvo lesionado casi 1 mes a finales de año.