Ganó todo en el Real Madrid y el sorpresivo club que ficharía a Sergio Ramos

El histórico Sergio Ramos podría volver a competir a sus 40 años y tener un último equipo antes del retiro profesional.

Sergio Ramos podría regresar al fútbol europeo después de varios meses sin competir. El experimentado defensor español tendría una nueva oportunidad para continuar su carrera previo al retiro en su país.

El club interesado sería el Getafe, que mantiene conversaciones con el entorno del excapitán del Real Madrid. El último equipo de Ramos fue el Monterrey de México y desde diciembre 2025 está inactivo.

El presidente del Getafe, Ángel Torres, confirmó que mantiene contactos con el entorno del futbolista, aunque aclaró que su contratación no ha sido una prioridad. “Ha estado hablando conmigo su hermano, su agente. Tenemos seis centrales, no era una posición… el míster necesitaba bandas, pero no es tarde, está en la lista de futuribles”, explicó en el programa Tablero Deportivo, de Radio Nacional de España.

De concretarse el fichaje, Ramos podría compartir vestuario con el español Dani Carvajal, lateral que forma parte del plantel del Getafe como reciente refuerzo. Ambos coincidieron en la época dorada del Real Madrid.

Ramos, de 40 años, terminó su etapa en Rayados de Monterrey en diciembre del 2025. Anotó 8 goles y disputó 34 partidos entre todos los torneos en México y de CONCACAF.

El salario que ganaría Sergio Ramos en el Getafe

En tema económico, el Getafe le podría pagar 400 mil dólares al año a Sergio Ramos, misma cifra que pagó a Dani Carvajal para poder inscribirlo, distando así de los 10 millones de euros que ganaba en el Bernabéu.

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