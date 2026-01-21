Decisión tomada: la IFAB dio su veredicto a la ley del offside sugerida por Arsene Wenger

La International Football Association Board (IFAB), organismo responsable de las leyes del juego en el fútbol, informó este martes 20 de enero su decisión con respecto a la modificación en la regla del offside que propuso Arsene Wenger, director de desarrollo de la FIFA, y exentrenador, entre otros, del Arsenal de la Premier League.

La sugerencia del exentrenador francés consistía en que un futbolista en posición de ataque estuviera habilitado con tan solo mantener una parte de su cuerpo en línea con alguna parte del cuerpo del penúltimo jugador rival que estuviese en posición defensiva frente a la portería (hoy eso mismo se considera posición adelantada).

La idea, principalmente, era la de brindarle mayores oportunidades a los delanteros en función de hacer al juego más dinámico y atractivo con mayor cantidad de situaciones de posibilidad de gol.

Sin embargo, la IFAB definió no aplicar esta modificación a la norma del fuera de juego, con lo cual se mantendrá con la actual legislación (al mismo tiempo, se diseminan las dudas con respecto a algún cambio en la ley para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026).

El ejemplo de lo que propuso Arsene Wenger.

¿Por qué motivo? La entidad comunicó que su argumento se basa en que un cambio tan radical generaría un caos en las defensas. Y en ese mismo sentido, remarcó que prioriza evaluaciones en entornos reales antes de cambios globales, dejando la puerta abierta para algún ajuste para una situación puntual que pueda presentarse en un partido.

De igual manera, la liga canadiense se ofreció para probar la regla planteada por Wenger a partir de abril de 2026. En principio fue aprobado en la misma reunión en la que se derogó la idea, pero para aplicarse precisará de una confirmación final que tendría lugar en la Asamblea General Anual de la IFAB el próximo 28 de febrero de 2026.

¿Cómo está compuesta la IFAB y cómo votan?

La IFAB es el organismo encargado de definir y modificar las reglas del fútbol a nivel mundial. Tiene una composición única y muy tradicional que mezcla a la FIFA con los fundadores históricos del fútbol moderno. Es decir, está conformada por las cuatro asociaciones británicas: The FA (Inglaterra), The Scottish FA (Escocia), The FA of Wales (Gales) y The Irish FA (Irlanda del Norte).

Cada una de las federaciones de las naciones del Reino Unido tienen un miembro y un voto. Esto se debe a que fueron ellas quienes fundaron el fútbol y la propia IFAB antes de que existiera la FIFA. No obstante, la entidad que preside Gianni Infantino, que representa a las 207 asociaciones/federaciones, también tiene 4 votos.

Para aprobarse una ley debe tener un consenso de por lo menos 6 votos de los 8 en total.

En síntesis

La IFAB decidió no aplicar la modificación a la ley del offside este martes 20 de enero.

Arsene Wenger sugería habilitar al atacante si mantiene una parte del cuerpo en línea.

La liga canadiense se ofreció para probar la regla a partir de abril de 2026.