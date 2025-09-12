Es tendencia:
Partidos de hoy, viernes 12 de septiembre de 2025

Conoce la programación de los partidos de esta jornada en las principales ligas del mundo.

Por Pablo Rodríguez Denis

Sevilla se mide frente al Elche por la Liga de España.
© Getty ImagesSevilla se mide frente al Elche por la Liga de España.

El fútbol no se detiene y este viernes 12 de septiembre llega cargado de acción en las principales ligas y torneos internacionales. Desde el arranque de la fecha en la Liga Profesional Argentina hasta los choques decisivos en la Liga MX y la Serie B de Brasil, los hinchas tendrán una jornada repleta de opciones para seguir minuto a minuto.

Además, en Europa, competiciones de peso como LaLiga, la Bundesliga y la Ligue 1 francesa ponen en juego puntos claves en el inicio de temporada.

¡Escándalo en la Premier League! Chelsea contra las cuerdas por dura acusación de la FA

Fútbol Argentino – Liga Profesional (Clausura, Fecha 8)

  • Deportivo Riestra vs. Central Córdoba – 14:30 ARG | 12:30 COL/PER | 13:30 CHI | 13:30 EST | 19:30 ESP
  • Huracán vs. Vélez Sarsfield – 19:00 ARG | 17:00 COL/PER | 18:00 CHI | 18:00 EST | 00:00 ESP (13/9)
  • Racing Club vs. San Lorenzo – 19:00 ARG | 17:00 COL/PER | 18:00 CHI | 18:00 EST | 00:00 ESP (13/9)
  • Independiente Rivadavia vs. Lanús – 21:15 ARG | 19:15 COL/PER | 20:15 CHI | 20:15 EST | 02:15 ESP (13/9)
  • Newell’s Old Boys vs. Atlético Tucumán – 21:15 ARG | 19:15 COL/PER | 20:15 CHI | 20:15 EST | 02:15 ESP (13/9)

Torneo Federal A – Fecha 27

  • Juventud Antoniana vs. Independiente Chivilcoy – 22:00 ARG | 20:00 COL/PER | 21:00 CHI | 21:00 EST | 03:00 ESP (13/9)

Fútbol Colombiano – Liga BetPlay (Finalización, Fecha 11)

  • Junior vs. La Equidad – 21:30 ARG | 19:30 COL/PER | 20:30 CHI | 20:30 EST | 02:30 ESP (13/9)

(Águilas Doradas vs. Medellín fue aplazado.)

Fútbol Peruano – Liga 1 (Fecha 27)

  • UTC Cajamarca vs. Ayacucho FC – 15:00 ARG | 13:00 COL/PER | 14:00 CHI | 14:00 EST | 20:00 ESP
  • Sport Huancayo vs. Los Chankas – 17:15 ARG | 15:15 COL/PER | 16:15 CHI | 16:15 EST | 22:15 ESP
Fútbol Chileno – Primera División (Fecha 23)

  • Coquimbo Unido vs. Ñublense – 18:00 ARG | 16:00 COL/PER | 17:00 CHI | 17:00 EST | 23:00 ESP
  • Deportes Unión La Calera vs. Everton de Viña del Mar – 20:30 ARG | 18:30 COL/PER | 19:30 CHI | 19:30 EST | 01:30 ESP (13/9)

Fútbol Mexicano

Liga MX – Jornada 8

  • Necaxa vs. FC Juárez – 22:00 ARG | 20:00 COL/PER | 21:00 CHI | 21:00 EST | 04:00 ESP (13/9)

Liga de Expansión MX – Jornada 7

  • Correcaminos vs. Club Jala Brava – 22:00 ARG | 20:00 COL/PER | 21:00 CHI | 21:00 EST | 04:00 ESP (13/9)
Liga MX Femenil

  • Tigres UANL vs. Pumas UNAM – 15:00 ARG | 13:00 COL/PER | 14:00 CHI | 14:00 EST | 20:00 ESP
  • Toluca vs. Monterrey – 21:00 ARG | 19:00 COL/PER | 20:00 CHI | 20:00 EST | 02:00 ESP (13/9)

Fútbol Brasileño

Copa Paulista – Cuartos de final (Vuelta)

  • União São João vs. Primavera SP – 19:30 ARG | 17:30 COL/PER | 18:30 CHI | 18:30 EST | 00:30 ESP (13/9)

Brasileirão Série B – Fecha 26

  • Madrimspor vs. Criciúma – 19:00 ARG | 17:00 COL/PER | 18:00 CHI | 18:00 EST | 00:00 ESP (13/9)
  • Coritiba vs. Goiás – 21:30 ARG | 19:30 COL/PER | 20:30 CHI | 20:30 EST | 02:30 ESP (13/9)
Competiciones Europeas Relevantes

LaLiga (España)

  • Sevilla vs. Elche – 16:00 ARG | 14:00 COL/PER | 15:00 CHI | 15:00 EST | 21:00 ESP

Bundesliga (Alemania)

  • Bayer Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt – 15:30 ARG | 13:30 COL/PER | 14:30 CHI | 14:30 EST | 20:30 ESP

Ligue 1 (Francia)

  • Marsella vs. Lorient – 15:45 ARG | 13:45 COL/PER | 14:45 CHI | 14:45 EST | 20:45 ESP
Liga Portugal

  • Alverca Futebol vs. CD Tondela – 16:15 ARG | 14:15 COL/PER | 15:15 CHI | 15:15 EST | 21:15 ESP
  • Benfica vs. Santa Clara – 16:15 ARG | 14:15 COL/PER | 15:15 CHI | 15:15 EST | 21:15 ESP
