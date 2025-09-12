Partidos de hoy, viernes 12 de septiembre de 2025

El fútbol no se detiene y este viernes 12 de septiembre llega cargado de acción en las principales ligas y torneos internacionales. Desde el arranque de la fecha en la Liga Profesional Argentina hasta los choques decisivos en la Liga MX y la Serie B de Brasil, los hinchas tendrán una jornada repleta de opciones para seguir minuto a minuto.
Además, en Europa, competiciones de peso como LaLiga, la Bundesliga y la Ligue 1 francesa ponen en juego puntos claves en el inicio de temporada.
ver también
¡Escándalo en la Premier League! Chelsea contra las cuerdas por dura acusación de la FA
Fútbol Argentino – Liga Profesional (Clausura, Fecha 8)
- Deportivo Riestra vs. Central Córdoba – 14:30 ARG | 12:30 COL/PER | 13:30 CHI | 13:30 EST | 19:30 ESP
- Huracán vs. Vélez Sarsfield – 19:00 ARG | 17:00 COL/PER | 18:00 CHI | 18:00 EST | 00:00 ESP (13/9)
- Racing Club vs. San Lorenzo – 19:00 ARG | 17:00 COL/PER | 18:00 CHI | 18:00 EST | 00:00 ESP (13/9)
- Independiente Rivadavia vs. Lanús – 21:15 ARG | 19:15 COL/PER | 20:15 CHI | 20:15 EST | 02:15 ESP (13/9)
- Newell’s Old Boys vs. Atlético Tucumán – 21:15 ARG | 19:15 COL/PER | 20:15 CHI | 20:15 EST | 02:15 ESP (13/9)
Torneo Federal A – Fecha 27
- Juventud Antoniana vs. Independiente Chivilcoy – 22:00 ARG | 20:00 COL/PER | 21:00 CHI | 21:00 EST | 03:00 ESP (13/9)
Fútbol Colombiano – Liga BetPlay (Finalización, Fecha 11)
- Junior vs. La Equidad – 21:30 ARG | 19:30 COL/PER | 20:30 CHI | 20:30 EST | 02:30 ESP (13/9)
(Águilas Doradas vs. Medellín fue aplazado.)
Fútbol Peruano – Liga 1 (Fecha 27)
- UTC Cajamarca vs. Ayacucho FC – 15:00 ARG | 13:00 COL/PER | 14:00 CHI | 14:00 EST | 20:00 ESP
- Sport Huancayo vs. Los Chankas – 17:15 ARG | 15:15 COL/PER | 16:15 CHI | 16:15 EST | 22:15 ESP
Fútbol Chileno – Primera División (Fecha 23)
- Coquimbo Unido vs. Ñublense – 18:00 ARG | 16:00 COL/PER | 17:00 CHI | 17:00 EST | 23:00 ESP
- Deportes Unión La Calera vs. Everton de Viña del Mar – 20:30 ARG | 18:30 COL/PER | 19:30 CHI | 19:30 EST | 01:30 ESP (13/9)
Fútbol Mexicano
Liga MX – Jornada 8
- Necaxa vs. FC Juárez – 22:00 ARG | 20:00 COL/PER | 21:00 CHI | 21:00 EST | 04:00 ESP (13/9)
Liga de Expansión MX – Jornada 7
- Correcaminos vs. Club Jala Brava – 22:00 ARG | 20:00 COL/PER | 21:00 CHI | 21:00 EST | 04:00 ESP (13/9)
Liga MX Femenil
- Tigres UANL vs. Pumas UNAM – 15:00 ARG | 13:00 COL/PER | 14:00 CHI | 14:00 EST | 20:00 ESP
- Toluca vs. Monterrey – 21:00 ARG | 19:00 COL/PER | 20:00 CHI | 20:00 EST | 02:00 ESP (13/9)
Fútbol Brasileño
Copa Paulista – Cuartos de final (Vuelta)
- União São João vs. Primavera SP – 19:30 ARG | 17:30 COL/PER | 18:30 CHI | 18:30 EST | 00:30 ESP (13/9)
Brasileirão Série B – Fecha 26
- Madrimspor vs. Criciúma – 19:00 ARG | 17:00 COL/PER | 18:00 CHI | 18:00 EST | 00:00 ESP (13/9)
- Coritiba vs. Goiás – 21:30 ARG | 19:30 COL/PER | 20:30 CHI | 20:30 EST | 02:30 ESP (13/9)
Competiciones Europeas Relevantes
LaLiga (España)
- Sevilla vs. Elche – 16:00 ARG | 14:00 COL/PER | 15:00 CHI | 15:00 EST | 21:00 ESP
Bundesliga (Alemania)
- Bayer Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt – 15:30 ARG | 13:30 COL/PER | 14:30 CHI | 14:30 EST | 20:30 ESP
Ligue 1 (Francia)
- Marsella vs. Lorient – 15:45 ARG | 13:45 COL/PER | 14:45 CHI | 14:45 EST | 20:45 ESP
Liga Portugal
- Alverca Futebol vs. CD Tondela – 16:15 ARG | 14:15 COL/PER | 15:15 CHI | 15:15 EST | 21:15 ESP
- Benfica vs. Santa Clara – 16:15 ARG | 14:15 COL/PER | 15:15 CHI | 15:15 EST | 21:15 ESP