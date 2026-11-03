Se reveló el informe arbitral de la trágica jugada entre Jesús de Miguel y Jesús Owono

Revelación oficial del árbitro. Descubre lo que dice el acta del partido sobre la trágica jugada entre Jesús de Miguel y Jesús Owono.

Las horas pasan y el mundo del fútbol sigue sin creer que es verdad. Jesús de Migue Alameda falleció tras un choque con Jesús Owono en el partido CD Tenerife vs. FC Andorra de la segunda división de España y ya se reveló el informe arbitral sobre la trágica jugada.

¡A los hechos! CD Tenerife empataba 2-2 en condición de local e iba a tener una oportunidad de oro para quedarse con la victoria al sexto minuto de adición del segundo tiempo. De Miguel tomaría el balón desde un poco después de la mitad de la cancha sin marca alguna y se iría a enfrentar mano a mano al arquero Owono. Eso no fue posible…

Jesús Owono salió hasta casi la mitad de la cancha del estadio Heliodoro Rodríguez López e impactó con la rodilla el pecho de Jesús de Miguel Alameda. La acción terminó unas horas después en la muerte del delantero del CD Tenerife y una de las grandes dudas era qué iba a decir el informe arbitral.

El informe arbitral de la jugada entre De Miguel y Jesús Owono

El golpe de Owono a De Miguel. (Foto: X)

El árbitro Manuel Ángel Pérez Hernández expulsó a Owono y, según el portal español ‘Sport Aragon’, en el acta del informe arbitral se estipuló la jugada que terminó en la muerte de De Miguel Alamaeda como “uso de fuerza excesiva”. Esto le dio el argumento perfecto al Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para la sanción que le pondrá al arquero del FC Andorra.

La opinión de Jorge Valdano sobre la muerte de Jesús de Miguel de la que todos hablan

“Nadie y en ningún lugar está a salvo de un accidente. Quizás, nuestra incapacidad para explicar el azar nos mueva a buscar culpables. Nos cuesta admitir que una desgracia de esta magnitud no tenga un responsable. Un choque de alguien que busca el balón contra alguien que, previendo un choque, intenta defenderse, es parte de la imprevisibilidad del fútbol. Una acción urgente e inocente a la que las consecuencias vuelven trágicas. La vida está llena de ellas. El fútbol no, y por eso nuestro desconcierto. No busquemos culpables. Para tanto dolor, es suficiente con una víctima”, afirmó el exjugador Jorge Valdano sobre el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda.

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