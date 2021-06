Ascenso de los Inframundos se presenta como la nueva expansión de Legends of Runeterra

Riot Games no para de presentar novedades en sus videojuegos, con el nuevo evento para League of Legends, la actualización de Episodio III de VALORANT y ahora es turno de descubrir la próxima expansión de Legends of Runeterra: Acenso de los Inframundos.

La expansión fue presentada con un trailer especial, donde pudimos descubrir algunas de las cartas de campeones que llegarán al juego. Entre ellas se destacan Rek'Sai, Pyke y Ekko, a quienes pudimos ver en la cinemática que te dejamos a continuación:

Nueva expansión: Ascenso de los Inframundos | Tráiler cinemático - Legends of Runeterra

¿Cuándo se lanza la expansión Ascenso de los Inframundos en Legends of Runeterra?

La expansión Ascenso de los Inframundos llegará el 30 de junio a Legends of Runeterra, donde incorporará nuevas cartas y cartas de campeones.

Seguramente en estos días se irán presentando las cartas y sus habilidades especiales que tendrán en Legends of Runeterra, donde seguramente nos encontremos con mecánicas y Palabras Claves que no fueron lanzadas hasta ahora.

Lee También