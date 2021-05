Unicorns of Love consigue un punto clave contra Pentanet en el MSI 2021

Como sabemos, el Grupo A del Mid-Season Invitational 2021 de League of Legends cuenta con apenas 3 equipos, debido a la baja de GAM Esports a causa del COVID-19. Es por eso que el grupo cuenta con mayor cantidad de partidas entre los equipos, y de los tres son dos los que avanzan a la siguiente ronda.

Royal Never Give Up (5-0) ya aseguró su lugar en la Rumble Stage, mientras que Unicorns of Love y Pentanet.GG están luchando cabeza a cabeza por ese segundo puesto. A causa de ello, el primer duelo entre ambos dentro del día decisivo del grupo fue más que clave.

Y en él, Unicorns of Love logró llevarse el triunfo de manera inobjetable, siendo superior a su par oceánico en todos los aspectos del juego. Pentanet nunca logró entrar en partida y UOL logró reponerse de la derrota ante RNG en la primera partida de la jornada obteniendo esta victoria.

El triunfo fue clave, aunque ambos equipos se volverán a enfrentar más tarde, y todavía tienen algunos juegos contra RNG para ver si logran rescatar un punto que parece utópico pero que puede ser determinante, de conseguirlo.

