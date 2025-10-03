Acierta más que Messi: nadie marca más de tiro que Julián Alvarez desde 2023

Revivió Atlético de Madrid. Los triunfos frente a Rayo Vallecano, Real Madrid y Frankfurt por la Champions League tiene como principal punto de unión la figura de Julián Alvarez. El argentino vive un momento dorado en todos los sentidos y donde incluso se anima a mejorar algunas de las mejores marcas de Lionel Andrés Messi en el fútbol europeo. Nadie había tenido una racha semejante a balón parado desde que el rosarino abandonase el viejo continente

Desde 2023 nadie marca más de tiro libre que Julián Alvarez. Tiene 6 desde la temporada 2023/2024. Un gol más que Alejandro Grimaldo. Dos para Manchester City y cuatro para Atlético de Madrid son los que ha marcado un Julián Alvarez absolutamente esencial para que ahora mismo el Cholo y su dirigidos vivan en todas las competiciones tras un inicio de temporada irregular. El último lanzamiento del ex River Plate frente al Real Madrid le confirma como el dueño de los lanzamientos a balón parado de las filas de Diego Pablo Simeone.

El argentino tiene un porcentaje de acierto por falta del 25%. Cifra muy superior al 8% que ostentaba Messi antes de irse de Europa rumbo a Miami. De los 16 lanzamientos que ha hecho para Diego Simeone, una cuarta parte han terminado en grito sagrado. Se trata del mejor rendimiento que puede encontrarse en Europa en cuanto a cantidad de goles como acierto frente a la portería rival. Julián Alvarez no es estrella solamente con la pelota en juego.

“No sé cómo hace para patear esos tiros libres que la pelota se cae y cuando ya sale va para adentro. Me hace acordar un poco a Pantić, cuando pateaba esos tiros libres fantásticos en la puerta del área”, reflexionaba Diego Pablo Simeone a lo largo de las últimas horas y después en la semana redonda para sus dirigidos. Julián Alvarez, tras un comienzo de temporada irregular, sigue confirmándose como la bandera de un proyecto hecho alrededor de su figura.

Julián Alvarez, el más efectivo a balón parado desde 2023: GETTY

Se viene un fin de semana para seguir soñando y acrecentando este registro. Recordemos que el jugador con más goles de tiro libre para Atlético de Madrid es Antonio Griezmann con un total de 9. Julián Alvarez espera poder trasladar la buena racha de los colchoneros de local lejos de la capital española. El día domingo los dirigidos por Diego Pablo Simeone visitarán al Celta de Vigo en una jornada trascendental para intentar acortar distancias con tanto Real Madrid como Barcelona en la tabla general.

Julián Alvarez cruza los dedos por Giuliano

Por MARCA avisan que el hijo de Simeone será la siguiente gran renovación en el Atlético de Madrid. Se espera que el Cholito firme un contrato hasta el año 2030 y que sea blindado con una cláusula de rescisión cercana como mínimo los 200 millones de euros. Nadie lo merece más que él a lo largo de los últimos 14 meses, donde pasó de ser el hijo de Diego Pablo a ser simplemente Giuliano.

Giuliano Simeone, cerca de renovar en Atlético de Madrid: GETTY

Una prolongación contractual que llega en el mejor momento de su carrera y a solamente unos meses de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA. Ahí, Giuliano Simeone espera poder seguir con el legado de su padre y ayudar al combinado de Lionel Scaloni a defender la corona ganada a finales del año 2022 por Oriente Medio. Con Julián Alvarez, todo esto será un poco más sencillo.

