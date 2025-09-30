Lo quiere juntar con Lamine Yamal: el precio que Barcelona le pone al fichaje de Julián Alvarez desde Atlético de Madrid

Julián Alvarez con Lamine Yamal. Esta combinación supone cada vez más titulares e información por una ciudad de Barcelona donde los medios de comunicación cercanos a la Junta directiva de Joan Laporta no dudan sobre las valoraciones que se hacen sobre el argentino en el Camp Nou. Incluso, ya se apuntan los precios que podría tener la operación en caso de que desde el conjunto culé finalmente se pretendiese negociar con Atlético de Madrid. Lo ocurrido en las últimas fechas frente al Real Madrid y desde hace 12 meses en la Liga convence al 100% por la capital Catalana.

Sport no duda: Barcelona tiene en su mira a Julián Alvarez. La columna de opinión del periodista David Bernabéu incluye diferentes claves que podrían aparecer a lo largo de los próximos meses. Se entiende que vivimos la última temporada de Robert Lewandowski al frente de un equipo que después de tres años volverá a tener que buscar un centro delantero de peso para competir en el plano nacional como internacional. Ahí el argentino surge como una de las opciones que mejor encajan para la directiva de Joan Laporta. Incluso, se hablaría de montos cercanos a los 200 millones de euros para conseguir un acuerdo con Atlético de Madrid.

Es el precio que desde Barcelona entienden que no se podría rechazar en cuanto una oferta de traspaso se refiere. Recordemos que Julián Álvarez tiene una cláusula de 500 millones de euros que se hace prohibitivo para cualquier economía del viejo continente. Sport señala que en el verano del año 2026 podría haber novedades en cuanto a intentar seducir a su entorno. Qué Atlético de Madrid gane o no títulos se hace vital para entender que puede ocurrir con una carrera que desde la ciudad condal estarían encantados que siguiese por el Camp Nou.

En caso de que Julián Alvarez fichase por Barcelona en montos similares a lo comentado, hablaríamos de la segunda operación, en cuanto a traspasos se refiere, más cara de toda la historia de este deporte. Solamente Paris Saint Germain pagó un solo día más dinero por un futbolista. Neymar le costó al equipo de la capital francesa total de 222 millones de euros en el verano del año 2017 y para desatar una herida que todavía sigue abierta por el camino. Para Atlético de Madrid por supuesto el futbolista argentino es intocable y no tiene la más mínima intención de dejarle salir sin importar los precios expuestos.

Laporta sueña con una delantera entre Lamine Yamal y Julián Alvarez: GETTY

“Con el City lo ganabas todo, y venirte a un equipo que gana menos…Salir de abajo, engancharte un nombre, que ya lo tenías, pero dentro de este equipo y poder ganar algo con este equipo, tiene mucho mérito, porque le cuesta más que a un equipo que tiene la plata o los jugadores del City…Era un desafío personal, quería un espacio que me dieran un lugar mejor para desarrollarme y para tratar de encontrar mi mejor versión, por eso fue la decisión. Ahora hay que seguir y ganar títulos acá…Llevo un año y poco acá y quiero conseguir títulos con este club”, comentaba Julián Alvarez en las últimas horas alrededor de su presente en el mundo colchonero. Busca cortar con una racha de más de cuatro años sin títulos en las filas de Diego Pablo Simeone y mientras desde Cataluña se le ve cada vez con mejores ojos.

Nuevos elogios de Simeone a Julián Alvarez

En la previa del encuentro frente a Frankfurt por la segunda jornada de la Champions, Diego Pablo Simeone volvió a rendirse al carácter competitivo de un jugador clave en las últimas remontadas. Afirmó que los goles de Julián Alvarez en los momentos más decisivos de los espesantes Real Madrid como Rayo Vallecano, explican el 100% de la importancia que tiene en el proyecto. La Araña es intocable para el Cholo y para toda la Junta directiva.

“Del sábado y también del miércoles saco algo: en ambos partidos nos vimos 1-2 abajo, sin haber hecho méritos para estar perdiendo. Pero el equipo tuvo la capacidad de levantarse, de seguir corriendo, de buscar el camino que creía correcto para remontar. El segundo gol en ambos encuentros fue determinante desde lo emocional. A partir de ahí llegó el gol de Julián contra el Rayo, un golazo, y contra el Madrid la situación favorable del penalti y otro golazo de Julián”, palabras de Diego Pablo Simeone después de referirse en las últimas semanas al argentino como el mejor jugador de su plantilla por todo lo alto.

