Mascherano eligió los rivales más duros para Messi en la lucha por el título de la MLS

Inter Miami lucha por estas fechas por quedarse con la Supporters Shield mientras diferentes equipos van pensando ya en los playoffs de la MLS. Javier Mascherano analizó a lo largo de las últimas horas el presente de un equipo que de la mano de Lionel Andrés Messi sueña con el tercer y cuarto título de su corta historia. El ex futbolista de entidades como Barcelona o River Plate no duda alrededor de las principales potencias que se encontrarán en el camino y que podrían arrebatarle el sueño a La Pulga. Todo claro.

“Creo que en lo que respecta a la conferencia nuestra, lo veo todo muy parejo, inclusive hoy viendo a Columbus que está peleando en zona de Play-In. Del otro lado, no he visto mucho a profundidad, Vancouver es un equipo que hemos enfrentado y es muy fuerte, Seattle es muy fuerte, sobre todo de local. San Diego es un equipo que me gusta mucho. Creo que Los Ángeles FC con la llegada de Son ha dado un paso muy grande hacia adelante”, reflexiones de Javier Mascherano en las últimas horas y después del empate frente a Toronto. Es una herida que busca corregirse este resultado.

El 1-1 en Canadá dejó a Lionel Andrés Messi y sus compañeros contra las cuerdas en cuanto a la lucha por la Supporters Shield se refiere. En este momento Miami necesita de cuatro victorias en los cuatro compromisos que le quedan de la fase regular y esperar que Philadelfia pinche. Todo esto hasta el mes de octubre y antes de la llegada de unos playoffs donde el año pasado se cayó a las primeras de cambio de la mano del Tata Martino. Mascherano no duda de los principales oponentes que se tendrá en eliminatorias a 180 minutos donde ya se podrán enfrentar a equipos de cualquier lugar del territorio norteamericano.

No sorprenden los equipos señalados por Mascherano en sus declaraciones. Se trata de algunos de los últimos campeones de la MLS a nivel regular e igualmente de las franquicias mejor saneadas económicamente a lo largo de los últimos años. Miami luchará lo largo de las próximas cuatro semanas sin apenas descanso por intentar quedarse con la Supporters Shield antes de la llegada de una fiesta de postemporada en la Mayor League Soccer que sigue suponiendo el único título que le queda por ganar a la directiva de David Beckham. Con solo Messi no alcanza y todos tendrán que dar un paso al frente.

Mascherano no duda sobre los grandes peligros que le esperan a Messi en la MLS:

Seattle ya es quien seguramente más pronto se nos venga a la cabeza a la hora de analizar los rivales enumerados por Mascherano. Fueron el verdugo de Inter en la final de la Leagues Cup y donde con una victoria contundente por 3 goles a 0 se evitó que Messi levantase su primer título del año 2025. Al tratarse de un oponente de la Conferencia Oeste, no podrán volver a medirse hasta la llegada de unos playoffs que arrancan en noviembre. Para el Jefecito se trata de una de las grandes potencias a tener en cuenta e igualmente de un viejo conocido con el cual quedan diferentes deudas del pasado.

La gran flaqueza de Inter Miami para Mascherano

“Hemos demostrado ser un equipo serio, a veces me hubiera gustado ser más regulares, pero jugando todo lo que jugamos a veces es difícil por cansancio, por desgaste, por un montón de situaciones…El debate de toda la temporada ha sido el tema defensivo. A mi manera de ver, no hemos defendido mal como equipo. El gol lo veo más como un accidente que otra cosa. Defensivamente el equipo no ha estado mal en los últimos dos equipos. Es un común denominador, pero también es por el equipo que tenemos”, comentaba igualmente Mascherano alrededor de las dos caras de su equipo en las respectivas áreas.

No es gratuito el análisis siguiendo los registros de Miami. En un total de 30 partidos de la primera fase de la MLS, Las Garzas han recibido un total de 47 goles oficiales. Solamente cuatro equipos de una Conferencia Este de 15 le superan en cuanto a tantos recibidos en su portería. Hablamos de un promedio de más de un gol recibido por contienda y que en instancias definitivas como los playoffs de la MLS puede suponerle una eliminación tajante. Eso sí, nadie es más anotador en su Conferencia y de toda la fase regular de la Mayor League Soccer cuando hablamos de Inter.

