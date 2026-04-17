Además de Franco Mastantuono, Real Madrid también podría desprenderse de Santiago Solari

Se vienen tiempos revueltos en el Real Madrid. La eliminación a manos del Bayern Múnich sentencia una temporada donde se esperan cambios de peso a corto, mediano y largo plazo. Además de Franco Mastantuono, la casa blanca también podría desprenderse de Santiago Solari en los despachos.

La información parte de El Mundo. Se habla de Franco como un jugador que tiene todas las posibilidades de salir cedido de cara a la próxima campaña. Desde febrero ha desaparecido casi por completo de los planes de Álvaro Arbeloa. Apenas 79 minutos en dos meses confirman que Mastantuono debe buscar nuevos horizontes para no salir del radar de la Selección Argentina. Solari puede seguir su camino.

Se habla de Santiago como una figura tocada en estas fechas. Ocurre lo mismo con Juni Calafat, debido al bajo rendimiento de los últimos fichajes. Ahí aparecen Mastantuono, también Dean Huijsen o incluso Álvaro Carreras. Los rumores de un nuevo director deportivo ya han sido negados por el Real Madrid de manera pública, pero cada día que pasa apunta más a esa información.

Hasta la fecha, Santiago Solari se ha venido desempeñando como director de Fútbol y de Valdebebas. Un cargo que le sitúa como mano derecha del Real Madrid C, con la misión de seguir adelante con la profesionalización de la sección femenina del club y con el deseo de que fuese un pilar en la unión entre el césped y los despachos. Todo puede terminar en meses.

Mastantuono apunta a salir cedido de Real Madrid: GETTY

Se vienen cambios de peso en el Real Madrid. Además de una posible salida de Franco Mastantuono a modo de cesión, el conjunto merengue también podría desprenderse de Santiago Solari para la siguiente campaña. Se estudian todas las variantes tras dos años sin títulos y un gasto superior a los 250 millones de euros que, de momento, no trae alegrías colectivas.

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Kroos descarta que Atlético Madrid gane la Champions

“Es solo una opinión personal, pero creo que el Atlético de Madrid no va a ganar la Champions. Hay equipos en la competición que juegan mejor que ellos…Creo que el Barça era mejor equipo, pero cuando pasas tanto tiempo con un jugador menos es muy difícil”, empezaba el alemán en una nueva edición de su podcast. Festeja, eso sí, la derrota del Barcelona.

Considera que ninguno, por sus formas de jugar, es el máximo candidato al torneo: “¿No podían perder los dos? Por los 10 años que estuve en el Madrid no quiero que gane ninguno, pero si tenía que ir con uno, mejor con el Atleti, porque el año que viene no tendrán las mismas opciones de ganar. No odio a ninguno de los dos, pero por el cariño al Madrid prefiero que no ganen”.

Datos claves

Santiago Solari podría dejar su cargo de Director de Fútbol en el próximo mes de julio.

podría dejar su cargo de en el próximo mes de julio. El club acumula dos años sin títulos y un gasto superior a 250 millones de euros.

y un gasto superior a de euros. Franco Mastantuono suma solo 79 minutos de juego desde febrero y saldría cedido próximamente.