Iñaki Williams, contundente con la Supercopa de España: ”Jugar en Arabia es una mierda”

En 2019 la RFEF (Real Federación Española de Fútbol) acordó con el gobierno de Arabia Saudí disputar la Supercopa de España en el territorio del país asiático, una práctica que viene siendo bastante cuestionada por los hinchas de los clubes ibéricos que entienden que dicho certamen debe disputarse en suelo español.

Y quien ahora se sumó a esta postura de manera totalmente categórica fue Iñaki Williams, futbolista del Athletic Club de Bilbao, equipo que disputará la competencia por haberse ubicado cuarto en la tabla de posiciones de LaLiga (la edición 2026 la jugarán Barcelona y Real Madrid, primero y segundo tanto en el campeonato local como en la Copa del Rey, por eso Atlético de Madrid y Athletic Club, tercero y cuarto de la tabla, respectivamente, accedieron a la Supercopa de España).

“Yo ya lo he dicho muchas veces y no me muerdo la lengua en estos temas. Para mí jugar en Arabia es una mierda, hablando mal”, señaló el delantero del conjunto vasco este martes 30 de diciembre en conversación con varios medios de comunicación, después del entrenamiento abierto para el público en el Estadio San Mamés.

En esa misma línea, el futbolista de 31 años agregó: ”Tener que llevar una competición que es nacional a otro país no es fácil para los aficionados, para poder facilitarles el desplazamiento. Nosotros, por masa social, parece que jugamos fuera de casa y si fuese aquí sabemos todos los athleticzales que nos acompañarían”.

Asimismo, Iñaki Williams añadió el contexto personal, por el cual le es incómodo viajar a Medio Oriente en el inicio del año nuevo: “En los próximos días voy a ser padre, tener que marchar dejando aquí a mi mujer y a mi hijo es una faena, pero son gajes del oficio. Yo estoy a disposición del club, intentaré hacerlo lo mejor posible en la Supercopa”.

Así será la Supercopa de España 2026

La Supercopa de España iniciará el próximo miércoles 7 de enero con el encuentro que Athletic Club de Bilbao y Barcelona disputarán por una de las Semifinales en el King Abdullah Sports City de la ciudad de Yeda. El día siguiente, por la misma instancia, los que se verán las caras serán Real Madrid y Atlético de Madrid. En tanto que la Final está pautada para el domingo 11 del mismo mes.

Publicidad

Publicidad

ver también La inesperada decisión de la FIFA con los premios The Best a partir del 2026