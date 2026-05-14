Deportivo Alavés vuelve a usar el diseño de la camiseta de Boca Juniors 25 años después

Se cumplen 25 años del partido más importante del club. Uno que coincidió con una campaña económica que tuvo como protagonista a Boca.

El Deportivo Alavés sueña con la permanencia en LaLiga española después de derrotar al Barcelona por la mínima. Lo hizo en un contexto donde el equipo de Quique Sánchez Flores utilizó como indumentaria una camiseta con similitudes absolutamente innegables con la que tiene Boca Juniors desde hace más de tres cuartos de siglo. No es la primera vez que ocurre y todo empezó 25 años atrás.

En aquella fecha, el Deportivo Alavés jugó su primera y única final europea. Lo hizo frente al Liverpool en el estadio del Borussia Dortmund por la final de la vieja Copa de la UEFA. En medio de un contexto donde se pretendía explotar al 100% la posibilidad de gritar campeón en Alemania, aparecieron los colores de Boca Juniors para aprovechar cada centavo que estaba en el aire. Derrota por 5-4 para los vascos, el resultado de dicha noche.

Si nos devolvemos 25 años atrás, es imposible no hablar de la figura de Miguel Ángel Pascual. Un nombre más que importante dentro de la historia del Deportivo Alavés y que, en aquella final frente al Liverpool como Director General del club, propuso utilizar los colores amarillo y azul frente a los británicos. El motivo pasaba por crear una camiseta única e icónica para dicha definición de la Copa de la UEFA. Se apostó por un diseño más que similar al de Boca Juniors por el momento que vivía entonces el club argentino y por el “boom” económico que entendían en Vitoria que podría sacarse de dicha hoja de ruta.

Hay que decir que la propuesta ni mucho menos fue bien recibida al principio. Decenas de aficionados protestaron ante lo que entendían como una traición a los colores tradicionales de la entidad, blanco y azul. Hace 25 años, y en medio de una negociación con la marca valenciana Luanvi, se propusieron cuatro diseños donde finalmente la indumentaria parecida a la de Boca terminaría siendo ganadora.

La primera camiseta del Alavés en honor a Boca: GETTY

Cómo último detalle, según noticias de por entonces en el Diario Noticias de Álava, aquella casaca de la derrota 5-4 frente al Liverpool no contaba con una línea horizontal amarilla y sí blanca. Pese a la derrota frente a los ingleses, quedó en el recuerdo popular de todos y 25 años más tarde vuelve a la vida en tiempos donde el Deportivo Alavés lucha por mantenerse en primera división.

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El fenómeno Boca, presente en media Europa

Clubes como Llantwit Major (Gales), Boca Gibraltar y AFC Wimbledon (Inglaterra) han sido algunos de los últimos en honrar los colores azul y oro. Todos con indumentarias similares a las que utiliza Boca Juniors mayoritariamente en sus partidos por La Bombonera. Dentro de los posteados en redes sociales o página web para anunciar el nacimiento de dichas indumentarias, se realizan diferentes elogios hacia los Xeneixes y lo que ha representado su piel en la historia del fútbol internacional.

✍️ Da Xeneize a Zeneixe.

Desde el principio, para siempre.

Esta camiseta está dedicada a ti, hermano.



💙💛💙



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También surgen otros como Paysandu de Brasil o Genoa en estos años. Los italianos, con quienes Boca Juniors tienen una relación más que estrecha teniendo en cuenta los orígenes del club, incluso llegaron a publicar en sus redes sociales en su día que tomaban prestados los diseños de la camiseta Xeneixes como un claro homenaje a la entidad. El último en hacerlo, de momento, es Deportivo Alavés al norte de España.

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