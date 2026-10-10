Dónde ver EN VIVO Elche vs. Celta por la jornada 8 de la LaLiga: TV y streaming online

El domingo 11 de octubre, Elche y Celta se cruzan en la octava jornada de LaLiga con la tabla todavía apretada en la zona baja. Ninguno quiere quedar enganchado en el fondo tan temprano en el torneo.
Son apenas cinco fechas las que separan a los dos equipos en la tabla, así que cada punto pesa. Un triunfo puede sacar a cualquiera de la zona incómoda y meter presión al rival.
Horario del partido
- México (CDMX): 06:00 hs
- Estados Unidos (ET): 08:00 hs
- Estados Unidos (PT): 05:00 hs
- Argentina: 09:00 hs
- Colombia: 07:00 hs
- Perú: 07:00 hs
- Chile: 09:00 hs
- España: 14:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Canal 5 Televisa, Sky Sports Mexico, TUDN En Vivo, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN+, Fubo, ESPN App
- Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO
- Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO
- Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
La actualidad de ambos equipos
El Elche llega golpeado por el funcionamiento más que por los números: viene de ganar 3-1 como visitante ante Espanyol, pero antes había caído 2-3 de local frente a Real Madrid y empatado 1-1 contra Athletic. Está 18° con apenas 5 puntos en 7 partidos, en una zona que no quiere volver a visitar.
El Celta, en cambio, llega con el envión de un 5-0 contundente como local ante Santander, aunque en el medio sufrió una caída 0-1 como visitante ante Omonia y empató 1-1 con Málaga. Está 15° con 7 unidades en la misma cantidad de fechas, una posición que puede mejorar si aprovecha el viaje a Elche.
El historial entre Elche y Celta
El historial entre ambos tiene 24 antecedentes y una ligera ventaja para el Celta, con 10 victorias contra 7 del Elche y 7 empates. En materia de goles también manda el equipo gallego, que convirtió 31 contra 25 del elenco ilicitano.
En el enfrentamiento más reciente, en mayo, el Celta se impuso 3-1. Antes de eso, en septiembre del año pasado, había sido el Elche el que había ganado 2-1, lo que muestra una historia pareja en los últimos cruces.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|03/05/2026
|Celta vs. Elche
|3-1
|Primera División
|28/09/2025
|Elche vs. Celta
|2-1
|Primera División
|26/04/2023
|Celta vs. Elche
|1-0
|Primera División
|06/01/2023
|Elche vs. Celta
|0-1
|Primera División
|15/05/2022
|Celta vs. Elche
|1-0
|Primera División
|03/10/2021
|Elche vs. Celta
|1-0
|Primera División
|12/02/2021
|Celta vs. Elche
|3-1
|Primera División
|06/11/2020
|Elche vs. Celta
|1-1
|Primera División
|02/03/2015
|Celta vs. Elche
|1-1
|Primera División
|26/09/2014
|Elche vs. Celta
|0-1
|Primera División
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Barcelona vs. Getafe
|Sábado 10 de octubre
|10:30
|13:30
|18:30
|Real Madrid vs. Villarreal
|Sábado 10 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña
|Domingo 11 de octubre
|08:15
|11:15
|16:15
|Betis vs. Osasuna
|Domingo 11 de octubre
|10:30
|13:30
|18:30
|Racing de Santander vs. Valencia
|Domingo 11 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Levante vs. Sevilla
|Lunes 12 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Elche y Celta se enfrentan este domingo 11 de octubre por la jornada 8 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Canal 5 Televisa, Sky Sports Mexico, TUDN En Vivo, Sky+ y izzi.
- Elche suma 5 puntos en el torneo.
- Celta suma 7 puntos en el torneo.