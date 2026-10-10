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Dónde ver EN VIVO Elche vs. Celta por la jornada 8 de la LaLiga: TV y streaming online

Elche y Celta se enfrentan este domingo 11 de octubre, por la jornada 8 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Elche vs. Celta Vigo, LaLiga
Elche vs. Celta Vigo, LaLiga

El domingo 11 de octubre, Elche y Celta se cruzan en la octava jornada de LaLiga con la tabla todavía apretada en la zona baja. Ninguno quiere quedar enganchado en el fondo tan temprano en el torneo.

Son apenas cinco fechas las que separan a los dos equipos en la tabla, así que cada punto pesa. Un triunfo puede sacar a cualquiera de la zona incómoda y meter presión al rival.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 06:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 08:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 05:00 hs
  • Argentina: 09:00 hs
  • Colombia: 07:00 hs
  • Perú: 07:00 hs
  • Chile: 09:00 hs
  • España: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Canal 5 Televisa, Sky Sports Mexico, TUDN En Vivo, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: ESPN+, Fubo, ESPN App
  • Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO
  • Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO
  • Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO
  • Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO
  • España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV

La actualidad de ambos equipos

El Elche llega golpeado por el funcionamiento más que por los números: viene de ganar 3-1 como visitante ante Espanyol, pero antes había caído 2-3 de local frente a Real Madrid y empatado 1-1 contra Athletic. Está 18° con apenas 5 puntos en 7 partidos, en una zona que no quiere volver a visitar.

El Celta, en cambio, llega con el envión de un 5-0 contundente como local ante Santander, aunque en el medio sufrió una caída 0-1 como visitante ante Omonia y empató 1-1 con Málaga. Está 15° con 7 unidades en la misma cantidad de fechas, una posición que puede mejorar si aprovecha el viaje a Elche.

El historial entre Elche y Celta

El historial entre ambos tiene 24 antecedentes y una ligera ventaja para el Celta, con 10 victorias contra 7 del Elche y 7 empates. En materia de goles también manda el equipo gallego, que convirtió 31 contra 25 del elenco ilicitano.

En el enfrentamiento más reciente, en mayo, el Celta se impuso 3-1. Antes de eso, en septiembre del año pasado, había sido el Elche el que había ganado 2-1, lo que muestra una historia pareja en los últimos cruces.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
03/05/2026Celta vs. Elche3-1Primera División
28/09/2025Elche vs. Celta2-1Primera División
26/04/2023Celta vs. Elche1-0Primera División
06/01/2023Elche vs. Celta0-1Primera División
15/05/2022Celta vs. Elche1-0Primera División
03/10/2021Elche vs. Celta1-0Primera División
12/02/2021Celta vs. Elche3-1Primera División
06/11/2020Elche vs. Celta1-1Primera División
02/03/2015Celta vs. Elche1-1Primera División
26/09/2014Elche vs. Celta0-1Primera División

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Barcelona vs. GetafeSábado 10 de octubre10:3013:3018:30
Real Madrid vs. VillarrealSábado 10 de octubre13:0016:0021:00
Real Sociedad vs. Deportivo La CoruñaDomingo 11 de octubre08:1511:1516:15
Betis vs. OsasunaDomingo 11 de octubre10:3013:3018:30
Racing de Santander vs. ValenciaDomingo 11 de octubre13:0016:0021:00
Levante vs. SevillaLunes 12 de octubre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Elche y Celta se enfrentan este domingo 11 de octubre por la jornada 8 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por Canal 5 Televisa, Sky Sports Mexico, TUDN En Vivo, Sky+ y izzi.
  • Elche suma 5 puntos en el torneo.
  • Celta suma 7 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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