Árbitro del Rayo Vallecano vs. Barcelona reconoce que no fue penalti sobre Lamine Yamal

Rayo Vallecano y Barcelona igualaron en un auténtico partidazo por LaLiga. Pero también en uno donde la tecnología alrededor del arbitraje falló durante un periodo de hasta 40 minutos. En ese extracto de tiempo el colegiado Busquets Ferrer pitó un polémico penalti a favor del conjunto culé que segundos más tarde reconocería que ni mucho menos era. Las críticas alrededor de lo ocurrido colapsan la mañana en España.

Sobre el minuto 38, Lamine Yamal se escapaba por banda derecha para terminar siendo derrumbado por un futbolista del Rayo. Busquets Ferrer no dudó y pitó penalti mientras 5 minutos antes había avisado a los capitanes de ambos equipos que la tecnología fallaba. No había señal de VAR, el jugador del Barcelona marcó mientras las repeticiones no mostraban una infracción clara y en el entretiempo el capitán del conjunto Vallecano reconocía que el propio juez le confesó su error en el césped.

“Te podría decir mil barbaridades, pero es persona y también se equivoca, pero qué casualidad que siempre se equivocan contra los mismos. Me ha dicho que asume su error y eso le honra. Sin VAR es muy difícil arbitrar y al final siempre se equivocan hacia los mismos…El año pasado en el Camp Nou también se equivocaron. Voy a morderme la lengua. Le honra como persona asumir su error”, reflexiones de Isi alrededor de lo ocurrido. Durante 40 minutos la tecnología no le entregó a Busquets Ferrer todas las herramientas necesarias para un partido de primera división en Europa. El entrenador del Rayo, Iñigo Pérez, también habló sobre el tema e igualmente Hansi Flick se mostró tajante alrededor de un fallo que no puede darse.

El penalti desató la ira de Vallecas. No solamente por el momento del partido que se vivía hasta entonces, sino por encima de todo ante la falta de imágenes claras que justificaban la decisión del colegiado. El entrenador del Rayo no dudó en sus reflexiones y el del Barcelona le dio la razón sobre un enojo general que se entiende que no tiene ningún tipo de justificación en partidos de la élite: “Me molesta la falta de eficiencia con estas cosas. El árbitro tiene que fallar y no pasa nada. Lo que me molesta es que hoy los jugadores tengan cinco minutos VAR y cinco minutos no. Influye a los jugadores, a los asistentes…Es un juego distinto…Es lo que es….No hay excusas. El VAR debe funcionar. No sé qué pasó. No hubo VAR para ninguno. No es mi trabajo”.

El momento donde se apagó el VAR durante Rayo vs. Barcelona: GETTY

No fue ni mucho menos un fin de semana tranquilo en el fútbol español. En el encuentro entre Deportivo Alavés y Atlético de Madrid, Giuliano Simeone marcó un claro fuera de juego sin que éste fuera sancionado desde el VAR. La propia federación española ha reconocido el error de sus colegiados para que solamente unas horas más tarde en el estadio Santiago Bernabéu, al Real Madrid se le anulase un gol por mano de Arda Guler que ha dado para todo tipo de interpretaciones. Incluso los propios jugadores del Mallorca reconocían en la zona mixta posterior al choque que para ellos la acción ni mucho menos era ilegal. LaLiga, partida de nuevo ante el uso de la tecnología.

Yamal marca el penalti más joven de la historia

Con apenas 18 años y 49 días, el futbolista del Barcelona se convierte en el jugador más joven en marcar por esta vía del juego desde el año 2000. Lamine Yamal se estrenó desde los 11 pasos en una jornada marcada por la polémica y donde en este momento ya otro récord le pertenece. Nadie había anotado un penalti en el fútbol español de manera más tempranera en su carrera hasta la fecha.

Barcelona se va al parón de selecciones con un total de 7 puntos sobre 9. La clasificación general la lideran tanto Real Madrid como Athletic Club de Bilbao con un total de 9 sobre 9. El conjunto culé pone sus ojos en el encuentro frente al Valencia que dentro de 15 días todavía no se sabe si se disputará en el Camp Nou o en el Johan Cruyff Stadium de la ciudad deportiva de la entidad.

