Julián Alvarez contra las cuerdas: la negativa racha que buscará cortar con Atlético de Madrid

Julián Alvarez se prepara para un nuevo compromiso con Atlético de Madrid. El equipo de Diego Pablo Simeone recibirá al Sevilla este sábado por una nueva jornada del campeonato nacional de España y con el objetivo de intentar achicar la diferencia de puntos que existe con Real Madrid. El argentino apunta a ser titular en uno de los principales duelos de la jornada y donde buscará evitar su peor racha desde que llegase al norte de la capital española. Nunca la había pasado desde que se pusiese bajo el mando del Cholo.

Eintracht y el pasado 30 de septiembre. Es hasta la fecha el último gol de Julián Alvarez con la camiseta del Atlético de Madrid. Hablamos ya prácticamente de una eternidad teniendo en cuenta los registros del argentino desde que llegase a Europa de la mano de River. También de una racha que también explica la irregularidad de un equipo que lentamente empieza a coger forma. En caso de no poder anotarle al Sevilla de Matías Almeyda este sábado, hablaríamos ya de la racha más negativa del atacante desde que éste llegase a LaLiga.

Celta, Osasuna, Arsenal y Betis. Son los encuentros donde está la fecha y de manera consecutiva, Julián Alvarez no ha podido marcar con la camiseta de Atlético de Madrid. No nos olvidemos que la temporada pasada del argentino llegó a un total de 29 gritos sagrados. Se le entiende como un auténtico pilar del proyecto y se espera que como ocurriese la última vez que pasasen cuatro partidos sin disfrutar de sus anotaciones, todo terminé con alegrías. Elche, a la vez, Villarreal y Mallorca son la única racha de estas dimensiones que ha vivido.

“Cuando vine acá sentía que me iban a dar un espacio importante para desarrollarme y encontrar mi mejor versión. El año pasado fue muy bueno en lo personal. Por pequeños detalles no se nos dieron los títulos en los últimos meses que es cuando se decide todo. Vengo para seguir creciendo, para sumar y ser mejor cada día…Creo que tenemos un gran equipo, grandísimos jugadores. Hay que seguir perfeccionando algunas cosas para no dejar puntos en el camino y luchar por todas las competiciones”, reflexionaba Julián Alvarez con DAZN en estas horas. Entiende más que nunca el rol absolutamente protagónico que tiene en un equipo que busca romper con una sequía de títulos de casi 5 años.

Desde Eintracht por la Champions, Julián Alvarez no puede marcar en Madrid: GETTY

No solamente se necesita marcar a Sevilla, sino por encima de todo conseguir los 3 puntos. Atlético de Madrid mira como Villarreal apunta a ser su gran rival por conseguir la tercera plaza del torneo en cuanto a mínimos se refiere. El submarino amarillo cuenta con un total de 20 puntos en 10 fechas que hacen tener más que nunca que apretar el acelerador pensando en la lucha por el podio. Barcelona se encuentra a 3 de distancia de los de Simeone y Real Madrid a un total de 8. Julián Alvarez se alista para intentar finiquitar su peor racha.

