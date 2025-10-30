Si no llega Julián Alvarez, estos son los dos delanteros que Barcelona valora como reemplazantes de Lewandowski

Fútbol Club Barcelona se sigue preparando para volver a la actividad. Todo después de una derrota frente a Real Madrid que sigue dejando lesionados y noticias para el conjunto culé. Los dirigidos por Joan Laporta de manera presidencial y por Hansi Flick en el terreno de juego, lentamente piensan en la siguiente temporada y en un momento de reconstrucción donde se mira la delantera. Además de Julián Alvarez, gustan otros dos nombres.

Es un secreto a voces que el vigente campeón de España busca delanteros. Los más de 37 años de Robert Lewandowski y el rol residual de Ferrán Torres obligan a pensar en un nuevo fichaje trascendental para dicho lugar del césped a corto plazo. Además de Julián Alvarez, que encanta a la directiva de Joan Laporta, también aparecen opciones low-cost que vayan de la mano con el momento de una economía que si bien mejora, ni mucho menos tiene la potencia del pasado.

Serhou Guirassy es el primer nombre que surge según las informaciones de Diario AS. El delantero del Borussia Dortmund se encuentra en estado de gracia desde hace prácticamente 24 meses e incluso fue uno de los máximos goleadores de la última edición de la Champions. Sería la hoja de vida que desde el cuerpo técnico de Hansi Flick se le ha propuesto a la directiva de Joan Laporta para tomar el rol de Robert Lewandowski a corto o mediano plazo. Con 29 años ya en sus piernas, por supuesto su precio de mercado es mucho menor que el del argentino Julián Alvarez.

Pero ni mucho menos es el único que se encuentra en la mira de un Barcelona que entiende que deberá realizar una operación a mediano o largo plazo. Por eso gusta Julián Alvarez, y también una de las grandes revelaciones de lo que vamos de temporada en España. Etta Eyong, delantero camerunés de 21 años del Levante, aparece en las quinielas tras un inicio de curso absolutamente impresionante. Aquí es donde entran más actores de reparto en la trama y donde se puede complicar todo para el conjunto blaugrana.

Y es que el joven atacante a Villarreal como uno de los beneficiados de su siguiente movimiento dentro de 12 meses. El submarino amarillo le compró para luego pasarlo a Levante y darle rodaje en una temporada donde entienden que más que nunca necesitaba minutos. Tienen el 20% de su ficha y si llegan propuestas por más de 15 millones, se llevan ese porcentaje. Cuenta con una cláusula de rescisión de 30 millones ahora mismo. En lo que vamos de campaña acumula ya un total de 5 goles en 7 partidos con media Europa detrás de sus servicios. Llegó a sonar para el Real Madrid el pasado verano pero finalmente la operación no se llevó a cabo producto de que pretendían incluirle en el Castilla. Son los nombres que maneja Barcelona para una demarcación de delantero donde habrá cambios a corto plazo. No solo gusta Julián Alvarez.

Pedri una baja más en Barcelona

El centrocampista canario supone una de las últimas hojas de vida que Hansi Flick perderá a corto plazo. Tras el encuentro frente a Real Madrid se confirma su lesión e igualmente que estará de baja como mínimo hasta después de la fecha FIFA del mes de noviembre. Venía jugando absolutamente todo y tiene una lesión en el bíceps femoral. No se perdía partidos por dolencias físicas desde enero del año 2025.

La baja del centrocampista se suma a otras de peso para el equipo catalán. Solamente el pasado fin de semana el conjunto culé no pudo contar con hasta 7 futbolistas de carácter titular en el encuentro frente a Real Madrid. Gavi, Joan García, el propio Robert Lewandowski, Dani Olmo o el danés Andreas Christensen son algunas de las principales bajas que tendrá el club todavía en el encuentro frente a Elche que llegará este fin de semana si nada se tuerce.

