“Mocoso y manipulador”: más críticas de Inglaterra a Enzo Fernández tras las palabras de su agente

Enzo Fernández sigue en el ojo del huracán. Sus palabras alrededor de la simpatía que siente por la capital española, en tiempos donde tanto se lo relaciona con el Real Madrid, continúan en el aire. A pesar de las palabras de su representante hablando de una paz con el Chelsea, la prensa inglesa lo sigue señalando por una serie de declaraciones que entienden que no pueden ser realizadas por uno de los capitanes del Big Six de la Premier League.

Daily Star y el periodista Harry Brent son los responsables de una columna de opinión donde también se cruzan líneas. Se habla del argentino como alguien que no hace honor a la cinta de capitán del Chelsea y de una situación que debería ser cortada de lleno por parte del equipo londinense. El resultado final de la temporada será vital para entender en qué contexto se encuentra Enzo Fernández de cara al mes de agosto por la Premier.

“Enzo Fernández es un mocoso sin clase y manipulador, el Chelsea debería retirarle la capitanía… ¿Acaso los futbolistas y sus agentes sin escrúpulos creen que todos somos tontos? Todo esto es una imagen bastante mala para Enzo”, suponen algunas de las líneas del periodista británico. Todo llega horas después de que el agente de Fernández, Uriel Pérez, hablara de una paz ya instalada en el oeste de Londres.

Un simple “Me gusta Madrid” hizo explotar todo. Las palabras de Enzo Fernández llegan en un contexto de dudas para un Chelsea que, después de consagrarse como campeón de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, ni mucho menos ha podido encontrar la regularidad en esta temporada. El cambio de entrenador no ha servido para consolidar al proyecto como uno de los principales candidatos al título de la Premier. Si a esto le sumamos los rumores de un posible traspaso del argentino rumbo al Real Madrid, la ecuación se encuentra formada y no habla de un escenario amable para el ex-River Plate a corto plazo.

En Inglaterra no gustaron los elogios de Enzo Fernández a la ciudad de Madrid: GETTY

Recordemos que Enzo Fernández tiene contrato hasta el año 2030, después de que el Chelsea pagara cerca de 121 millones de euros al Benfica por su fichaje. Solamente la no clasificación de los blues a la próxima edición de la Champions League podría, medianamente, abrir la puerta al conjunto merengue. Mientras el argentino trabaja por intentar meterse en la próxima Copa de Europa, la prensa británica ni mucho menos perdona sus declaraciones alrededor de la ciudad de Madrid.

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Su agente habla de paz entre Enzo y el Chelsea

“Ya hemos hablado de esto en los últimos días. Son declaraciones que hizo sin ninguna intención de causar problemas en el Chelsea. Es el capitán, uno de los líderes del equipo. Los medios de comunicación malinterpretaron las cosas y empezaron a decir que se iba a marchar. No hay absolutamente nada de cierto en ello. Estamos de acuerdo con el club. Hicimos las paces ayer; nunca hubo ningún problema”, explicaba su representación en las últimas horas.

Señala a la prensa como la culpable de una situación que ya es pasado: “Aclaramos las cosas. Lo que pasó, pasó. Le explicamos al jugador que, aunque no había hecho nada malo, no debería haber dicho eso. Solo tiene 25 años. Todavía es joven, todavía tiene cosas que aprender. Le explicamos al club que lo dijo sin mala intención, que cometió un error. Como es natural, se disculpó con el club, sus compañeros, el entrenador, el director deportivo, con todos”.

Datos claves

El periodista Harry Brent calificó a Enzo Fernández como “mocoso y manipulador” en el Daily Star.

calificó a como “mocoso y manipulador” en el Daily Star. El Chelsea pagó 121 millones de euros al Benfica por el fichaje del mediocampista argentino.

pagó millones de euros al Benfica por el fichaje del mediocampista argentino. El agente Javier Pastore afirmó que el jugador se disculpó tras sus declaraciones sobre Madrid.