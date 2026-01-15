En España destrozan a Real Madrid por la eliminación de la Copa del Rey: “Debacle, crisis, ridículo y esperpento”

Las últimas 72 horas del Real Madrid son dignas de una película de horror con pocos precedentes. Se fue Xabi Alonso, se perdió la Supercopa de España con Barcelona, llegó Álvaro Arbeloa y se cayó ante Albacete (17 en segunda división) por una Copa del Rey que es historia. En España destrozan a los blancos por la eliminación y señalan a un vestuario de jugadores que el sábado puede vivir un reproche histórico vs. Levante en el Santiago Bernabéu.

“Debacle total…La vida sigue igual o peor…A la calle…Ridículo espantoso”, son los titulares en periódico de papel que periódicos como MARCA, AS, Mundo Deportivo o Sport incluyen en sus portadas. Titulares que sirven para entender como desde la final de la Champions League del año 2024 algo se ha roto por todo lo alto. En unas jornadas el Bernabéu dictará sentencia mientras los medios señalan a una plantilla con más nombres y apellidos que presente en el club.

Pero la cosa va más allá. Es que incluso voces acostumbradas a defender al club como Tomás Roncero o Siro López han sido algunos de los primeros en señalar que no es una eliminación más. Para ellos se trata de un reflejo de la actualidad deportiva de una entidad donde ni Carlo Ancelotti o Xabi Alonso pudieron sacar lo mejor a un plantel que el sábado se espera que sea todo menos ‘local’ ante Levante. Horas curvas por delante.

“Parecemos un club de principiantes. Gestión de equipo menor. Y lo estamos pagando en tres días con dos competiciones que se pierden por no saber gestionar un equipo grandioso que había ganado varias Champions de manera heroica…Es un esperpento, es ridículo. Todo lo que ha pasado durante estos últimos días. Lo vengo diciendo, hemos convertido al Real Madrid en el hazmerreír y es lo que más me jode”, reflexiones de ambos periodistas en las horas posteriores al choque. No es una eliminación o una semana más.

Para que nos hagamos una idea, desde hace 100 años un entrenador no era eliminado con Real Madrid en su primer partido de Copa del Rey. Desde Julen Lopetegui en 2018 ningún DT perdió su primer partido oficial. Por primera vez en casi 16 años se ve la posibilidad de pasar 24 meses sin títulos oficiales. Arbeloa, de momento confirmado hasta junio y puede que más, será el encargado de intentar levantar un barco en horas más que bajas y con un plantel que salvo los goles de Kylian Mbappé o las atajadas de Thibaut Courtois, no es garantía en ningún estadio o contexto.

“Hemos tocado fondo”

Solo habló ayer el primer capitán del Real Madrid cuando hablamos de su vestuario. Dani Carvajal estuvo lejos de quitarle importancia a una eliminación ante un Albacete que ahora mismo lucha n segunda división por no pasar al fútbol semi amateur de España. Quedan LaLiga y la Champions para intentar salvar un año sin paz desde su comienzo para la casa blanca del fútbol.

“Tenemos que dar muchísimo más, pedimos perdón a la afición…Hoy hemos tocado fondo. Nos ha eliminado un equipo de Segunda División y enhorabuena para ellos. A partir de mañana tenemos que hacer una autocrítica individual y colectivamente. Estamos a tiempo de remontar la temporada”, comentaba el lateral por derecha en declaraciones a RMTV tras el 3-2 final en Albacete. Jornada negra, donde las haya, en Concha Espina.

Datos claves

Álvaro Arbeloa debutó con el Real Madrid siendo eliminado por el Albacete en Copa del Rey .

debutó con el siendo eliminado por el en . El Real Madrid perdió dos competiciones oficiales en un lapso de solo 72 horas .

perdió dos competiciones oficiales en un lapso de solo . El equipo enfrentará al Levante este sábado en un Santiago Bernabéu bajo un clima tenso.

